La Bruyère: des écoles communales stables et riches de projets

Aucun point complémentaire n’ayant été déposé, la séance allait s’apparenter, pour citer Grégory Charlot (D&B), le président du Conseil, "à un plat consistant qui pourrait être ausi srapide qu’un fast-food.". Et cela le fut au demeurant, puisque l’opposition, hormis l’une ou l’autre remarque, ne s’est pas fait entendre. Un mutisme dont elle n’est guère coutumière et qui n’a pas manqué d’étonner le président du Conseil.

Adoptés à l’unanimité, les premiers points avaient trait à des prorogations du délai de tutelle en matière de budget (exercice 2024) des fabriques d’église de Saint-Denis, de Rhisnes, de Bovesse et d’Emines, ainsi qu’à une réformation du budget de la fabrique d’église de Villers-Lez-Heest (exercice 2024). Il a aussi été décidé, unanimement, d’adhérer à une centrale d’achats opérationnelle dans le domaine de la fourniture et de la pose de marquages routiers spécifiques aux abords des écoles. Elle doit permettre de bénéficier d’une simplification des procédures administratives de marchés publics et de jouir de meilleurs prix.

300.000 euros pour des aides pédagogiques

Exercice récurrent, en cette période, la présentation des chiffres de la rentrée scolaire par le bourgmestre Yves Depas (PS) a été l’occasion, pour celui-ci, de qualifier la rentrée de correcte et de stable. Et Yves Depas d’annoncer vingt élèves supplémentaires en maternelle, par rapport à septembre 2022, et un recul de 18 élèves en primaire par rapport au 15 janvier 2022. "Au total, on a une rentrée stable, a-t-il précisé, ce qui n’est pas plus mal au vu des infrastructures. Ce n’est pas toujours facile de mettre tout le monde dans les classes. On a encore beaucoup de modules et on essaie de trouver des solutions."

Le bourgmestre a également présenté les différentes aides complémentaires octroyées, pour cette année scolaire, par la Fédération Wallonie-Bruxelles. A savoir l’engagement APE (Aides à la promotion de l’emploi), à temps partiel, de cinq puéricultrices et d’une institutrice primaire. Quatre aides administratives ont encore été octroyées par la FWB en soutien aux directions.

D’autre part, le Pouvoir organisateur, à savoir la Commune, a décidé, cette année encore, d’investir, sur fonds propres, dans des aides pédagogiques supplémentaires pour un montant de quelque 294.795 euros.

Un investissement qui, par la voix de Laurent Botilde, a reçu le soutien de l’opposition. "On soutiendra toujours toutes les dépenses qui auront lieu dans l’enseignement, a-t-il déclaré, qu’elles soient pédagogiques ou matérielles."

Quant aux projets liés à l’enseignement, le bourgmestre Depas a annoncé l’aménagement des cours de récréation de Warisoulx (entre 20.000 et 25.000 euros) et de Rhisnes (17.000 euros).

Deux projets d’extension des écoles de Rhisnes et de Meux seront aussi déposés dans le cadre de fonds européens.