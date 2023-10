Gembloux : à la découverte des plaisirs salés et sucrés chez Clarembeau

Charlotte sur la tête et grande spatule à la main, Anne-Sophie veille au grain en remuant la préparation à laquelle sera mélangé le maïs tout juste soufflé quelques instants plus tard. "C’est la partie délicate, dit-elle. Si le sucre est trop coloré, c’est l’amertume et il faut recommencer." Elle concocte là l’un des best-sellers de la gamme proposée par Frédéric Clarembeau: le pop-corn caramel, au bon beurre d’Ardenne AOP et à la fleur de sel de Guérande.

La préparation du caramel demande une attention de tous les instants avant d’être mélangé au pop-corn. ©ÉdA – Florent Marot

Artisanat à l’état pur

Installée au zoning Créalys aux Isnes, depuis début 2020, la petite entreprise développe trois autres produits en plus du pop-corn: des pâtes de fruits, du chocolat (tablettes aux parfums originaux et pâte à tartiner) et des biscuits apéritifs.

La société familiale dispose de quelques machines professionnelles pour pouvoir suivre la cadence mais travaille aussi beaucoup à la main.

Les quelque 150 visiteurs qui ont participé à cette Journée découverte étaient agréablement surpris d’observer la façon artisanale de fabriquer ces gourmandises. "Je suis enchantée de découvrir ce processus et de voir qu’ils privilégient au maximum le local", témoigne Martine, de Moustier-sur-Sambre, venue avec sa fille et son filleul.

C’est un des atouts mis en avant par l’entrepreneur Frédéric Clarembeau: des produits issus autant que possible de la région ou de notre plat pays. Pour ses pâtes de fruits par exemple, il utilise les fraises de Wépion de Florent Van Coppenolle ; pour sa plaquette de chocolat (fair-trade) au lait parfumé au pain au levain artisanal toasté, il se fournit à la boulangerie Vranckx de Temploux ; et pour ses biscuits apéro, il a choisi la farine de la ferme de l’Escaille à Rhisnes.

Il va sans dire que les producteurs chez qui il s’approvisionne pour confectionner ses biscuits au Herve, au Comté et au Roquefort son minutieusement sélectionnés. "Ceux au Comté 14 mois d’affinage et au vin jaune du Jura font partie de nos best-sellers aussi", confie Frédéric. Et chez Clarembeau, pas de colorants ni de conservateurs ou d’arômes artificiels.

Après le mélange, le pop-corn en grande quantité est placé sur une table microperforée pour être refroidi. ©ÉdA – Florent Marot

Le confiseur, qui est également médecin urgentiste en parallèle (voir L’Avenir du 15/11/21), n’est jamais à court d’idées. Ce deuxième métier lui permet de développer sa créativité. Ce dimanche, c’était l’occasion de le montrer ! "Notre activité est plutôt B2B, c’est-à-dire qu’on est en contact avec d’autres entreprises et moins avec les clients individuels (la marque Clarembeau est vendue dans plusieurs points de vente et propose notamment des paniers garnis aux entreprises, NDLR), explique Frédéric. Une journée comme celle-ci, c’est donc une belle opportunité de faire découvrir aux particuliers comment la confiserie fonctionne, ses caractéristiques et sa philosophie, tout en rencontrant des gens qui sont nos voisins ou qui viennent de plus loin."

Décembre, le mois le plus amusant !

La philosophie justement, c’est de proposer des produits simples mais de haute qualité et agrémentés d’une touche de folie ! "Ce sont des gourmandises réconfortantes et rassurantes car on les connaît depuis notre plus tendre enfance. Mais j’aime bien ajouter un petit twist à la recette classique !"

En période de fêtes par exemple, son pop-corn peut prendre des saveurs de tarte citron meringuée, de tarte tatin, de tarte café cassonade, de bourbon vanille et même, de chartreuse verte !

Depuis juin, Frédéric a repris la chocolaterie artisanale Kako de Sambreville, dont l’atelier est ainsi délocalisé à Gembloux. "Ça va nous permettre de développer tout le côté bio de la marque Clarembeau", précise-t-il. Et de chocolat, il en sera bien sûr question au mois de décembre.

Clarembeau proposera des figurines chocolatées de Saint-Nicolas et Père Noël, une praline Manon bio aux noisettes du Piémont, des "Éclats" (tablettes de chocolat aux fruits secs) ou encore des marshmallows aux pépites de gaufre de Liège, et une friandise semblable à l’orangette, mais avec de l’écorce de yuzu, agrume originaire d’Asie. "La fin d’année, c’est la période où l’on travaille le plus mais aussi celle où l’on s’amuse le plus !", sourit-il.

La partie préférée des grands et des petits: la dégustation! ©ÉdA – Florent Marot

Plusieurs visiteurs sont repartis les bras chargés de petites douceurs et étaient ravis, à l’image de Catherine et Henri, de Purnode, qui viennent à la Journée découverte entreprises depuis plus de 20 ans. "C’est toujours intéressant. J’ai notamment appris qu’il y avait deux types de maïs pour le pop-corn: le papillon et le champignon. C’est ce dernier que Clarembeau utilise. Et puis ici, on goûte. On joint l’utile à l’agréable !"

Même constat pour Virginie: "C’est du pop-corn comme ça qu’on aimerait avoir au cinéma ! C’est très instructif pour toute la famille et ça peut susciter des vocations !" Ses enfants de 12 et 7 ans, Baptiste et Zoé, ont été particulièrement fascinés par toutes les étapes de fabrication mais ce qu’ils ont préféré, c’est la dégustation !