Florennes et Longvic vont fêter une longue amitié

Le 14 mai 1940, un avion de chasse français est abattu par les Allemands dans le ciel de Florennes. Il s’écrase dans les bois de Chaumont avec à son bord le lieutenant Henry de Rohan-Chabot qui appartient au groupe de chasse 2/2 basé à Longvic. Plusieurs années après, la paix retrouvée, on parle alors de rapprochement des peuples et d’une Europe plus unie pour éviter de nouvelles guerres.