FIFF de Namur: à l’Ilon Saint-Jacques, les élèves ravissent les papilles des invités

Mais peu importe la popularité des clients. Les élèves qui sont en salle se doivent d’être irréprochables avec tout le monde. "Ils doivent se tenir droit, être souriants, avoir une attitude positive, être attentifs à ce que les clients demandent et avoir au préalable bien dressé la table. Tout cela est très codifié", souligne Nathalie Kesch.

Pour être au poil, les élèves peuvent compter sur leur professeur de salle, Antoine Dupont. "D’abord, le nappage doit être impeccable. Ensuite, il y a une chronologie à respecter, explique l’enseignant. On commence par les assiettes puis les couverts, sans oublier les couverts à entremets, et les verres. Viennent en dernier lieu le sel et le poivre ainsi que les numéros de table, très importants pour s’y retrouver dans le plan de salle et savoir à qui les plats sont destinés quand le chef les envoie !"

Au menu de ce samedi midi : un chèvre rôti sur toast avec sa ratatouille maison aux légumes frais de saison en entrée. ©Florent Marot

Les conditions du réel

Aux fourneaux, les élèves sont guidés par leur chef Alain Van Blyenbergh, qui entame sa septième année comme professeur de cuisine à l’Ilon. Au menu de ce samedi midi: un chèvre rôti sur toast avec sa ratatouille maison aux légumes frais de saison et en plat, un steak poêlé au beurre de piment d’Espelette accompagné d’un parmentier de pommes de terre et de tomates cerises. "On propose à chaque fois une entrée et un plat, sans oublier une alternative végétarienne, précise Nathalie Kesch. Les invités ont ensuite le café ou le thé. On n’exagère pas, avec un dessert etc., afin que les invités ne se sentent pas trop lourds l’après-midi."

Ce samedi, une quarantaine d’invités étaient attendus. Ce lundi, ils seront environ 70. "Ça varie tous les jours. Ils viennent de façon libre entre midi et 14h30", poursuit la cheffe d’atelier.

"Ce que je préfère dans ce métier, c’est qu’on peut développer notre créativité", confie Théo, en préparant la ratatouille. D’après le chef Van Blyenbergh, c’est un des objectifs de l’écolage. "Mon rôle est de les inciter à faire des choses qui les amusent et de leur donner envie de continuer. En général, quand ils sont en cinquième, ils savent déjà qu’ils en feront leur métier, dit-il. Bien sûr, ils apprennent les bases comme la découpe, l’hygiène, l’esprit d’équipe, le nettoyage, la remise en ordre etc., mais il faut aussi leur laisser une certaine autonomie. Dès la troisième, je les fais déjà bosser en binôme et ils doivent concocter un menu de A à Z."

Aux fourneaux, les élèves sont guidés par leur chef Alain Van Blyenbergh. ©Florent Marot

Pour ces jeunes, le FIFF est l’occasion rêvée de travailler dans les conditions du réel. "On est directement dans le bain, s’exclament Angelina, Kiki et Noa, 17 ans. Ça nous habitue pour plus tard et ça nous apprend aussi à améliorer notre travail en groupe. Il faut quand même avoir un mental solide pour résister à la pression, être réactif et ne pas se laisser abattre si on a fait une erreur." Une bonne manière pour elles de joindre la pratique à ce qu’elles ont appris sur les bancs de l’école. Et les invités sont généralement ravis du service.