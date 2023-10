Des classiques de l'histoire du cinéma projetés au Ciné-Couvin

En introduction à chaque soirée, Régis Fillieux, grand passionné de cinéma et diplômé d’un master en cinéma, présentera le film du jour, des anecdotes à son sujet et les raisons qui ont poussé à le retenir dans la programmation des "classiques". Sept rendez-vous sont d’ores et déjà fixés pour les cinéphiles, jeunes comme vieux, alors, À vos agendas !

Le jeudi 5 octobre, à 20 h, "La corde (1948), un film d’Alfred Hitchcock, sera projeté. Deux étudiants en suppriment un troisième, pour la seule beauté du geste. Défi suprême, le meurtre précède de peu une soirée où ils reçoivent les parents de la victime et leur ancien professeur.

Le jeudi 16 novembre, à 20 h: soirée Halloween avec "Christine" (1983), un film de John Carpenter.

La première fois qu’Arnie a vu Christine, il est tombé en extase devant cette beauté aux formes éblouissantes. C’était dit, ils allaient lier leur destin pour le meilleur et pour le pire. Mais Christine, une… belle Plymouth modèle 57, n’aime pas trop les rivales. Gare à celles qui voudront approcher Arnie.

Second film: "Shining" (1980), de Stanley Kubrick. Dans un immense hôtel, vide de clients et noyé sous la neige, un écrivain en panne d’inspiration sombre peu à peu dans une folie meurtrière incontrôlable.

Le dimanche 17 décembre, à 10 h, un petit-déjeuner de Noël sera organisé avec la projection de "Le Pôle express" (2004), un film de Robert Zemeckis. Un jeune garçon qui se met à douter de l’existence du père Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. À mesure que le Pôle Express s’enfonce dans des contrées enchantées, l’aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l’étendue de leurs dons.

Le jeudi 8 février, à 20 h: soirée Saint-Valentin avec "Sur la route de Madison" (1995), un film romantique de (et avec) Clint Eastwood. Une brève et intense histoire d’amour entre une fermière de l’Iowa et un écrivain-reporter qui photographie les ponts du comté de Madison.

Le jeudi 28 mars, à 20 h: "Taxi driver" (1976), un film de Martin Scorsese. Un ancien marine et chauffeur de taxi de nuit insomniaque et solitaire est confronté à la violence et à la perversion de la nuit new-yorkaise. Il achète des armes au marché noir et s’entraîne à les manier.

Le jeudi 25 avril, à 20 h: "La vache et le prisonnier" (1959), un film d’Henri Verneuil avec Fernandel en prisonnier de guerre français dans une ferme en Allemagne qui tente de s’évader du pays avec la vache Marguerite et un seau de lait comme compagnons.

Le jeudi 23 mai, à 20 h: "Monty Python: la vie de Brian" (1979), un film de Terry Jones. La naissance et la vie de Jésus, ou plutôt de Brian, revue et corrigée par la troupe génialement loufoque des Monty Python.

PAF: 7 €, Art 27. Adresse de Ciné-Couvin: place Général Piron 6/1 à Couvin. Infos et réservations au 060/34 59 56.