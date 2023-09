Rochefort: une forêt sans battues tonitruantes

En test à Profondeville

Cela plaît évidemment aux Écolos. Bernard Dubuisson explique qu’à Profondeville, on est en phase de test pour une chasse, dans les bois de la Grande Hulle. Dans le cahier des charges: de l’affût, rien d’autre. Pas encore de chasses à licence, car il faut que le DNF local puisse les gérer, et c’est assez lourd. Mais l’adoption de l’entièreté du système trotte dans la tête de l’édile vert, en perspective du renouvellement des baux de chasse dans sa commune, en 2026. Mais bon, il n’est pas seul au pouvoir et d’ici là, il y aura eu des élections.

La Cinacienne France Masai estime comme son ami politique que les avantages des chasses "apaisées" sont nombreux. Dans le sens du partage de la forêt, mais aussi d’une régulation sereine des cheptels. Prôner un changement dans les traditions ? Les Écolos savent que ça va une fois de plus gueuler.

Et le tourisme ?

France Masai et Bernard Dubuisson se rendent compte qu’ils s’attaquent à des tabous. Y compris en matière de finances communales. Car la mise aux enchères de territoire de chasse rapporte gros, les plus riches remportant les plus belles chasses… et faisant payer des participations canon. Réflexion des Écolos: quand on paye des sommes énormes pour chasser, on s’assure et on doit assurer aux participants qui passent à la caisse un beau tableau. Donc il faut beaucoup de gibier, la surpopulation en est une garantie, le nourrissage un outil pour y arriver.

Oulala, ils ne vont pas se faire des amis dans le milieu de la chasse. Constat évident, mais ils se demandent pourquoi: dans la région d’Elsenborn, on pratique ce genre de chasse "soft" depuis des dizaines d’années. Et dixit Bernard Dubuisson, en Allemagne, "ce sont les pouvoirs publics qui gèrent la chasse".

Argument supplémentaire qui vaut aussi pour la province de Namur: on est dans des zones très touristiques, se retrouver face à des forêts régulièrement interdites d’accès, cela peut être frustrant.

Le projet politique des Écolos ? Une autre chasse. Plus respectueuse à tous points de vue. Effectivement, cela va de nouveau en crisper. Y compris chez les rabatteurs "traditionnels", payés pour leurs prestations et comptant financièrement sur cette activité saisonnière.