Les Engagés dévoilent leurs têtes de liste en province de Namur pour les élections fédérales et régionales

Le député wallon et bourgmestre de Gembloux Benoît Dispa est ainsi reconduit à la tête de liste régionale pour la circonscription de Namur. "Sa sérénité légendaire et son sérieux dans la gestion des dossiers, doublés d’un sens de la proximité, l’ont propulsé ces dernières années comme chef de groupe au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au cœur des préoccupations humaines", souligne le parti. Il sera épaulé en tête de liste par Geneviève Lazaron, députée provinciale issue de Namur. "Son expérience et sa connaissance des quatre coins de la province et de ses communes rurales comme des plus urbaines, seront de précieux atouts pour notre population", estiment Les Engagés. La première suppléance de la liste régionale de Namur est confiée à Charlotte Bazelaire. échevine namuroise en charge du personnel, de la santé, la jeunesse et des sports.

Bastin et Castaigne pour Dinant-Philippeville

S’agissant de la liste régionale de la circonscription Dinant-Philippeville, c’est à nouveau le député wallon et bourgmestre d’Onhaye, Christophe Bastin, qui la mènera. "Soucieux de défendre âprement les réalités de la ruralité, du monde agricole, des PME et des indépendants, il a déployé beaucoup d’énergie au Parlement wallon ces dernières années notamment sur les questions relatives aux zones de secours, guidé par le souci de garantir une protection adéquate de la population du sud de la province", signale le parti. Il formera un duo en tête de liste avec Camille Castaigne, "jeune femme prometteuse" ayant pu prouver sa capacité d’action depuis qu’elle est échevine à Dinant. Consciente des difficultés auxquelles beaucoup de familles sont confrontées, l’avocate de 31 ans connaît bien les réalités socio-économiques du sud de la province. La première suppléance a été confiée au premier échevin florennois Antonin Collinet, enseignant de 34 ans.

Prévot et Pirson en duo

S’agissant de la liste fédérale dont la zone d’élection est l’ensemble du territoire provincial, le député fédéral sortant et bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, se présentera au suffrage des électeurs en tête de liste. "Son énergie et son influence, il les met à nouveau au service de la province pour faire entendre la voix des Namurois(es) dans le chaudron fédéral, indique son parti. Son expérience politique, son engagement pour tous les habitants de la province et son carnet d’adresses sont autant d’atouts pour les habitants de toute la province." Il se présentera en duo avec Anne Pirson, première échevine à Ciney, "dont les compétences humaines et professionnelles sont reconnues dans la capitale du Condroz et au-delà". Ex-rédactrice en chef et journaliste de Matélé, elle bénéficie d’une grande popularité qu’elle a mise au service des Cinacien (ne)s depuis les dernières élections communales. "Membre de l’assemblée politique nationale du Mouvement, en connexion régulière avec les décideurs du parti, elle dispose d’une capacité de mobilisation pour relayer et défendre les intérêts de toute la province", relèvent Les Engagés. Le parti dit pouvoir compter sur la force de mobilisation du bourgmestre de Beauraing, Marc Lejeune, qui occupera la première suppléance de Maxime Prévot.

Le but des Engagés est clair et assumé : obtenir un second siège fédéral pour Anne Pirson. "La puissance de notre ancrage local et de nos futurs candidats, couplée à l’augmentation à 7 sièges plutôt que 6 pour la circonscription fédérale de Namur, rendent cet objectif ambitieux atteignable !"