Gembloux: Le Ressort inaugure un habitat communautaire pour favoriser l'autonomie des personnes cérébrolésées

Il s’agit de la seconde infrastructure du genre pour l’association qui a ouvert un premier habitat communautaire en 2017, à Ottignies. À Gembloux, le projet est mené sur fonds propres et représente un investissement de 600 000 €.

"Nous sommes convaincus que ce genre de structure est bénéfique, explique Marine Sprumont, chargée de communication. En termes de moyens, cela permet d’avoir une approche plus rationnelle, en mutualisant les aides et interventions, qu’elles viennent de nos services ou de partenaires." La directrice pédagogique, Vinciane Leclerc ajoute : "Lorsque les services interviennent, ils restent finalement cinq fois plus longtemps dans la maison et peuvent mieux répondre aux besoins."

L’objectif principal de l’habitat communautaire est de permettre à ce public spécifique de gagner en autonomie, par le passage régulier d’un éducateur ou d’autres intervenants. "Souvent, ils peuvent avoir des problèmes de mémoire, d’organisation ou encore pour faire leurs courses… C’est aussi en cela que le logement est adapté."

Par ailleurs, ces habitats communautaires visent à lutter contre l’isolement des personnes cérébrolésées et à leur offrir un logement de qualité à un prix abordable. Au sein de cette maison de la rue l’Agasse, les cinq habitants partageront des espaces communs. "À cinq, par la mutualisation des compétences de chacun, ils pourront vivre ensemble, là où seul ce serait impossible."

Trois chambres de la maison restant disponibles, la création d’un kot à projet visant à favoriser les liens sociaux est envisagée, tout comme l’ouverture du jardin de 26 ares au quartier ou aux élèves de l’école voisine.

Pour les résidents, l’ambition est de s’installer durablement dans ce lieu à proximité du centre-ville qui leur offre un accès aisé aux services.

Pour rappel, subventionné par L’AVIQ, le Ressort compte cinq services, dont deux centres de jours à Mazy, un centre de réadaptation fonctionnelle et un service d’accueil de jour pour adultes. Un Service d’Accompagnement, un Service de Logements supervisés et un Centre Ressources Lésion Cérébrale se trouvent dans le centre de Gembloux. "À ce jour, l’ensemble de ces services suivent quotidiennement 120 personnes, parmi lesquelles 30 vivent à Gembloux", précise le Ressort.

Pas de structure spécifique en Wallonie

Selon certaines sources, entre les AVC (première cause de handicap acquis) et les traumatismes crâniens, quelque 50000 personnes se retrouvent cérébrolésées chaque année en Belgique. Certains vont récupérer, d’autres garderont des séquelles et d’autres enfin seront fortement handicapées. Certes, il existe des facteurs de risque, mais globalement toutes les tranches d’âge sont concernées. Pour autant, il n’existe aucune structure d’hébergement spécifique en Wallonie. En l’absence de telles structures, les personnes cérébrolésées n’ont d’autre choix que de trouver une place dans des structures d’hébergement pour personnes déficientes intellectuelles, dans des maisons de repos, voire des structures pirates, qui ne sont pas pleinement adaptées à leurs besoins. «Il est néanmoins important de préciser que ce type de projet (un nouvel habitat communautaire, NDLR) ne répond en aucun cas à l’absence de structure d’hébergement institutionnel spécifique pour personnes cérébrolésées, précise Le Ressort. Malgré ce système, certaines personnes ne pourront jamais vivre en autonomie, car leur handicap est trop important. C’est un compromis.»