Florennes: 10 000 gobelets à louer pour les festivités

Le point suivant est consacré aux gobelets réutilisables. Pour rappel, un décret régional interdit dorénavant l’usage de gobelets en plastique à usage unique. Florennes va adhérer à une initiative organisée par le Bureau économique de la Province de Namur qui vise à fournir des contenants réutilisables et lavés.

Une location de 326,70 € pour 1500 gobelets

"Au total, 10 000 gobelets seront disponibles pour l’entité, ce qui devrait couvrir l’ensemble des activités, sauf Mister Cover, signale l’échevin des Fêtes, Antonin Collinet. Ils pourront être réservés via une application et ils seront livrés sur le lieu de la fête, par paquet de 500."

L’échevin détaille ensuite le coût: 40 € pour la location de 500 gobelets, auxquels il faut ajouter 0,10 € pour le nettoyage par unité. Il faut également compter des cautions de 0,83 € par gobelet et de 25 € pour la caisse. Il est également possible de bénéficier d’une livraison rapide mais elle coûtera 100 €. Ce qui représente, par exemple, pour 1500 gobelets: 326,70 € (HTVA) pour la location, la livraison et le nettoyage.

L’échevin précise: "Ces sommes sont assez conséquentes. Mais pour les grandes organisations, cela vaut le coup. Par contre pour les petites activités, nous cherchons une formule plus pertinente."

Certes la Commune dispose de ses propres gobelets, mais le nettoyage est problématique. Comme l’évoque le bourgmestre: "Le nettoyage doit être réalisé dans de très bonnes conditions, notamment pour la température et les produits utilisés. Il faut aussi sécher les gobelets deux fois. C’est la garantie de protéger les organisateurs".

Ces contraintes sanitaires rendent impossible de prêter directement les 4 000 gobelets supplémentaires dont dispose la Commune. Un nettoyage de qualité semble également permettre à ces contenants de mieux se conserver.

De son côté le conseiller Écolo Justin Debroux souhaite qu’une communication claire soit adressée aux organisateurs d’événements.

Fabriques d’églises: des économies

À l’issue du vote sur les budgets des fabriques d’église, le même élu intervient également pour rappeler qu’en mai, il avait été question, lors du conseil communal, d’organiser des réunions. "Vous aviez parlé de rassembler les responsables des fabriques pour réfléchir à des pistes d’économies", explique-t-il.

L’échevin en charge des Cultes, Grégory Chintinne, est toujours favorable à l’idée. "Mais à l’heure actuelle, les fusions ne sont pas possibles, souligne-t-il. Il faudra prendre des dispositions. Nous reviendrons vers le conseil communal avec des propositions."

Grégory Chintinne se réjouit ensuite de la situation actuelle dans les écoles. La Commune doit prendre en charge un traitement d’enseignant jusqu’en janvier, mais ensuite, la situation devrait se stabiliser.