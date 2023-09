Conseil communal d'Ohey: Un service de médiation au service du citoyen

Déjà existante au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la médiation est un service qui s’est montré de plus en plus nécessaire au fil des années. C’est pourquoi, la commune d’Ohey a souhaité ouvrir ce service au niveau communal, car c’est celui qui est le plus proche du citoyen. En clair, toute personne physique ou morale qui estimera qu’il n’a pas été entendu, respecté ou qui estimera qu’une procédure quelconque aura pris trop de temps, pourra recourir à un médiateur. Pour ce faire, le plaignant doit soumettre une requête par écrit et dont la remise sera actée. Ce médiateur pourra dès lors mener une enquête au sein du service concerné, et rendra un rapport à l’administration et au plaignant, que la plainte soit recevable ou non. Cependant, le médiateur ne pourra pas travailler sur certaines matières, telles que les compétences non-communales, ni sur ce qui fait l’objet d’une procédure judiciaire ou l’objet du jugement.