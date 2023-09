Sambreville : Le conservatoire d’Auvelais sort de ses murs pour recruter des élèves

Une seule ombre au tableau

Les professeurs du conservatoire avaient préparé à leur intention une comédie musicale basée sur l’histoire du Petit chaperon rouge. Écrite pour piano et chant en 1999 par Nicole Berne, une compositrice française, l’œuvre a été entièrement revue et orchestrée par le directeur Michaël Jaremczuk pour en faire un spectacle sans interruption d’une vingtaine de minutes.

Tous les rôles, chantés et dansés, ont été tenus par les professeurs du conservatoire. Au préalable, avant que le rideau ne se lève sur l’aventure du Petit chaperon rouge, chaque professeur est venu se présenter, ainsi que l’instrument ou la matière enseignée. Ainsi, par exemple, les élèves ont eu droit à quelques danses, des airs d’accordéon ou encore de violon. Cette initiative a été rendue possible par l’importante collaboration entre les professeurs du conservatoire d’Auvelais et leur totale implication dans cette nouvelle forme de communication visant à susciter de nouvelles inscriptions. Il y a eu cependant une ombre au tableau, qui a gâché la fête pour certaines écoles. "En mai dernier, nous avions vu que les TEC s’engageaient à transporter les élèves au coût d’un euro par enfant, explique Michaël Jaremczuk. Mais nous avons reçu un courriel lapidaire à la mi-août pour nous apprendre que ce n’était pas possible. Une société d’autobus privée a remis un devis pour 3.000€ et pour des raisons budgétaires, la commune de Sambreville n’a pas réussi à nous aider." En fin de compte, seuls les élèves des écoles de Moustier et Auvelais, venus à pied, ont eu droit au spectacle. Soit 850 élèves durant plusieurs spectacles au lieu des milliers attendus. L’équipe du conservatoire d’Auvelais ne va pas baisser les bras et réfléchit à la communication 2024.