Namur : un programme "colossal" à Namur is a joke, du 20 au 24 mars 2024

Cette fois, Namur is a joke débutera avec un gala d’ouverture qui sera capté pour la télévision au Delta. GuiHome et l’humoriste Nicolas Lacroix (Nico en vrai) seront aux commandes de cette soirée qui s’annonce d’ores et déjà mémorable. Le jeudi 21 mars, les festivaliers pourront applaudir le showman à l’énergie débordante Anthony Kavanagh, Viktor Vincent, qui mêle magie et mentalisme, les as du stand-up Alex Fredo et Denis Richir ainsi que Louis Chappey et Nordine Ganso "qui est en train de monter en puissance", selon GuiHome.

Une soirée Joke XXL

Namur is a joke, ce n’est pas que de l’humour mais aussi de la musique. Le bourgmestre, Maxime Prévot, s’est d’ailleurs dit heureux que ce festival prenne une telle ampleur. "Ça fait rayonner la ville et ça attire des touristes d’autres horizons, au-delà des frontières namuroises", a-t-il déclaré jeudi lors de la conférence de presse de présentation. Chaque soir, le public pourra en effet profiter de plusieurs concerts au chapiteau qui sera installé sur la place d’Armes. Le 21 mars, il accueillera Rori, Diego et la jeune chanteuse namuroise Coline BLF.

Le 22 mars, la Ligue d’improvisation belge offrira de belles émotions et d’audacieuses prises de risque lors de son match d’impro. Notre compatriote Laurence Bibot s’amusera quant à elle en parodiant des archives télévisées. Les Chiche Capon, le Français Ben, Laura Domenge (chroniqueuse sur France Inter notamment) et Rosa Bursztein font également partie de l’affiche du vendredi 22. Décidément très féminine puisque les chanteuses Bianca Costa et Kalika se produiront le soir au chapiteau aux côtés de Danyl. En parallèle, le Circus Casino Resort de Namur proposera une soirée Joke XXL 100% belge. Animée par un visage de la RTBF, Adrien Devyver, elle permettra au public de (re)découvrir des talents comiques de notre plat pays: Fanny Ruwet, PE, Pablo Andres, Zidani, Dena, Inno JP, Freddy Tougaux, Kody, Serine Ayari et Sacha Ferra.

Vizorek, Sarah Grosjean, Freddy Tougaux…

Le samedi 23 mars sera davantage axé famille. La volonté des organisateurs est que Namur is a joke soit inclusif et accessible à un maximum de monde. Il proposera ainsi Donjon et Pigeon, un conte drôle destiné au jeune public, et On connaît pas la chanson, un spectacle unique de chansons improvisées. Alex Vizorek, Sarah Grosjean, Freddy Tougaux seront aussi de la partie de même que Hugues Hamelynck, Gaëtan Delferière, Florent Losson, Marine Baousson, Les Décaféinés, le Suisse Thomas Wiesel ou encore la Québécoise Virginie Fortin. GuiHome a à cœur d’internationaliser le festival avec des humoristes issus des 4 coins de la francophonie. Le soir, Kid Noize, Jimmy Labeeu et l’Italo-Belge Ben’Do mettront l’ambiance au chapiteau.

Le dimanche 24 mars, le public pourra découvrir Ahmed Sylla, Paulette à pied, Sarah Lélé, Antoine Donneaux, David Voinson et d’autres "humoristes en voie de développement" comme Adel, Juan Rodrigues, Anthony Circus (gagnant du concours Joke une fois en 2023) et un cabaret burlesque subversif et humoristique mené par l’effeuilleuse Valentina del Pearls.

Le concours Joke une fois sera à nouveau organisé à la brasserie de la Houppe. Les humoristes les plus prometteurs rivaliseront de créativité pour être le vainqueur de 2024.

Onze lieux, 4 nouveautés

Les spectacles se dérouleront en onze lieux emblématiques de la capitale wallonne: le Delta, le Namur Concert Hall (Grand Manège), le Caméo, le Théâtre Jardin Passion, la Maison de la poésie, la brasserie de la Houppe, la Nef, le Théâtre, la place d’Armes et deux petits nouveaux, le Casino et une péniche à deux pas de la Confluence.

Outre le gala d’ouverture et la soirée Joke XXL, deux nouveautés sont à épingler: une soirée stand-up sur la péniche pour une expérience inédite d’humour sur les flots, et un concert symphonique hors du temps avec des mélodies qui ont bercé le cinéma (voir ci-dessous) dans un cadre somptueux.

Les tickets de cette attrayante troisième édition sont déjà en vente sur le site namurisajoke.be.

En bref

Pédagogie du rire

Namur is a joke proposera une matinée destinée aux élèves du primaire et du secondaire sur le thème de l’humour au Caméo le 21 mars. Des ateliers d’écriture seront animés par Gaëtan Delferière et la réalisatrice Véronique Jadin pour les aspirants comiques.

Activités le samedi

Plusieurs activités seront organisées sous le chapiteau place d’Armes le 23 mars : impro jeunes, urbanpainting, yoga du rire, etc.

Langue des signes

Dans un souci d’accessibilité, les spectacles pour les familles seront signés.

23000 € de la Ville

Le subside accordé au festival par la Ville de Namur a été un peu augmenté : il s’élève à 23000 €.

Pré-opening

En prélude au festival, Namur Concert Hall proposera le 19 mars une soirée Harry Potter & Co Ciné-Symphonie. L’orchestre national de Metz Grand Est mettra à l’honneur le saxophone dans un concert dédié aux musiques de films (Harry Potter, Jurassic Park, westerns, etc).

L’humour en prison

Namur is a joke souhaite s’exporter au sein de la prison en proposant quelques spectacles car «la culture doit appartenir à tout le monde», estime GuiHome.