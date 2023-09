De la nourriture saine, locale et de saison dans l’assiette des écoliers namurois

Alors que le temps de midi approche, une douce odeur de potage gagne les couloirs de l’école du Moulin à vent à Bouge. Outre la traditionnelle soupe, le menu du jour affiche aussi du poulet, des pommes de terre froides, des tomates et des fraises en guise de dessert.

La démarche est la concrétisation de l’adhésion de la Ville de Namur au Green Deal wallon. "On s’engage à augmenter la part de circuit court, la part de produits locaux. Ce qui est plus respectueux pour l’environnement et pour la qualité des sols", embraye Charlotte Mouget, échevine de la Transition écologique.

Si la qualité de l’assiette se trouve drastiquement améliorée, son coût pour les familles reste cependant modéré. "Il y a une augmentation de 40 centimes par repas et 5 centimes pour la soupe", commente Christine Halut. Le couvert revient donc à 3,85 € pour les maternelles et 4,15 € pour les primaires. La soupe, quant à elle, coûte 0,50 €. "C’est le coût réel", insiste l’échevine de l’enseignement. Elle ajoute: "Nous pratiquons également un tarif préférentiel de 50% pour les plus fragilisés." Soit les personnes qui ont un revenu inférieur ou égal aux allocations de chômage ou du CPAS.

850 repas pour les écoles

Outre l’école du Moulin à vent, d’autres implantations publiques jouissent ou vont jouir d’une meilleure alimentation: à savoir les écoles de Boninne, de Beez, de la Boverie à Belgrade et Salzinnes.

En tout, ce sont 850 repas durables qui ont été servis au cours du mois de septembre. Ceux-ci proviennent tous de la cuisine centrale du CPAS, basée à la maison de repos la Closière (Erpent). Signe que l’outil inauguré l’an dernier est mis à profit. "On fournit quotidiennement 500 repas aux résidents de nos maisons de repos et 300 repas auxquels s’ajoutent désormais ces 850 repas produits durant les journées scolaires, expose Philippe Noël (Écolo), président du CPAS. C’est un challenge parce que nous sommes à effectifs constants. Nous avons réussi à maximiser l’usage de la cuisine."

Et il y a encore de la marge pour que le dispositif fonctionne à plein régime, confie le chef de file des Verts namurois. "On pourrait produire 2 500 repas tous les jours. Il y a d’ailleurs énormément d’institutions qui nous sollicitent."

Contrôle et traçabilité

Comment assurer la traçabilité des denrées et garantir leur labellisation locale ? Là réside la subtilité du modèle namurois. Il a fallu intégrer cette dimension à la législation sur les marchés publics, explique Philippe Noël. "Nous avons fait appel à un fournisseur central. Il y a un contrôle des produits à la livraison. Pour certains fruits et légumes, il faut, par exemple, pouvoir garantir du bio toute l’année", renseigne le président du CPAS. Le contrôle s’exerce en amont de la chaîne ainsi qu’en aval. "Il faut que notre facturation soit cohérente."

Au final, la formule semble faire ses preuves. Le verdict est celui des enfants qui, comme le suggère le proverbe, sont sans filtre et toujours gages de vérité. La bouche pleine, ils l’assurent: la nourriture de la cantine est meilleure qu’auparavant.