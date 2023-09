Une habitante de Vresse-sur-Semois menacée par son ex: "une personnalité violente et sans aucun filtre"

Une ancienne habitante de Vresse-sur-Semois a été victime, courant 2021 et début 2022, de faits de menaces et de harcèlement commis par son ancien compagnon avec qui elle a eu deux enfants. Les faits perdurent encore aujourd’hui malgré la séparation. Elle veut que le tribunal mette un terme à ces agissements. “Leur relation a été tumultueuse dès le départ. Monsieur était jaloux et possessif et c’est toujours le cas actuellement. Il profite de la situation (NDLR: les deux enfants en commun avec une ordonnance du tribunal de la famille à respecter) pour commettre encore ces faits”, plaide le conseil de la victime, Me Pinot.