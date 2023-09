Tribunal correctionnel de Namur: 14.400 euros d'amende requis contre le premier échevin de la ville de Dinant

Selon l'auditorat du travail, trois personnes observées au travail pour le compte de l'entrepreneur en 2019 et 2020 ne faisaient pas l'objet de déclarations immédiates de travail (Dimona). Alors qu'il bénéficiait du chômage pour cause de force majeure, un de ces hommes aurait été observé au travail. Cet homme, le seul employé de la société Eco-Transports, a perçu dans ce cadre 19.073 euros entre le 15 mars 2020 et le 1er avril 2021. Durant cette période, un intérimaire a travaillé à plusieurs reprises pour l'entrepreneur, qui réfute toutes les préventions.