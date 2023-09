Sambreville: Wanda et Eva, 13 ans, enregistrent une première chanson

Tout commence quand les deux jeunes filles posent leur candidature aux élections de délégués de classe dans leur école, le collège Saint-André à Auvelais. Toutes deux élues, elles décident de travailler ensemble afin d’être plus efficaces.

Ce faisant, elles se découvrent une passion commune pour la musique. Depuis de nombreuses années, Eva est inscrite au cours de piano du conservatoire Jean Lenain d’Auvelais, où elle suit également depuis un an des cours de chant. Pour sa part, Wanda est élève à la Rock’s Cool de la maison des jeunes de Sambreville, où elle apprend la guitare. Et quand le collège Saint-André organise une semaine des talents, le duo n’hésite pas: "Ce n’était pas un concours, il n’y avait pas de classement mais l’occasion était belle pour nous de monter sur scène," explique Wanda. "Wanda a été obligée de me convaincre car j’avoue que j’étais un peu stressée à l’idée de monter sur scène. Qui plus est, nous avons dû attendre notre tour jusqu’au vendredi à 14h30," concède Eva.

Un enregistrement à la MJ Sambreville

Elles répètent plusieurs fois, la guitare et la voix ("surtout la prononciation anglaise," souligne Eva) car il n’était pas possible d’amener un piano sur la scène. Leur prestation convaincante de The Loneliest du groupe Maneskin recueille les bravos des élèves, des professeurs et de la direction. Elles vont persévérer à améliorer le fonctionnement de leur duo et des morceaux joués ensemble. Un jour, le hasard leur donne un nouveau coup de pouce: alors qu’elles sont en pleine répétition chez Wanda, leur prestation intéresse Jean-Pierre Igot, animateur à la MJ Sambreville et qui leur parle des possibilités offertes par la MJ. "Equipé en matériel professionnel, le st’Attic Records propose un service d’accompagnement pour les jeunes (et moins jeunes) artistes, étudiants en technique de prise de son et amateurs de home-studio afin de les guider dans l’apprentissage des techniques d’enregistrement studio", a expliqué Jean-Pierre Igot. Et de poursuivre: "C’est gratuit mais exclusivement réservé à ceux qui n’ont jamais enregistré en studio. C’est un premier pas, une découverte. Les artistes enregistrent leur première maquette 4 pistes et nous les aidons à découvrir les erreurs à ne pas refaire en studio pro. On revoit leurs morceaux ensemble et on voit, pas à pas, les méthodes du circuit professionnel." Eva et Wanda n’ont bien évidemment pas manqué cette formidable occasion et sitôt leur version de The Loneliest enregistrée, elles l’ont placée sur Youtube (Voir: waneva). "Magnifique les filles ! Quel talent ! C’est incroyable ce que vous avez fait ! Quel délicieux moment de frissons !" : les commentaires sont extrêmement positifs. Et pas étonnant donc qu’Eva et Wanda préparent avec soin les trois autres chansons qu’elles ont le droit d’enregistrer.