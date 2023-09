Redéploiement du TEC sur le territoire de Gembloux et de la Basse-Sambre: quels ajustements au 1er  octobre 2023 ?

La semaine dernière, nous faisions état dans nos colonnes de l’organisation d’une réunion de crise rassemblant notamment des mandataires des communes concernées, des représentants de l’OAT (Autorité organisatrice du Transport), de l’OTW (Opérateur de Transport de Wallonie), ainsi que du ministre de tutelle. Pas plus tard que ce lundi, le dossier s’est fort logiquement invité en commission du Parlement de Wallonie, à la faveur d’interventions venues des bancs socialistes, libéraux, Écolo, PTB et des Engagés.

Depuis août, des mesures correctrices ont déjà été mises en place. Tout récemment encore, le parcours des lignes 822 et 72 (Bovesse – Namur) a été modifié pour répondre à la surcharge de la ligne 72 au matin vers Namur.

Nouveaux horaires et arrêts

Dès le 1er octobre, davantage de mesures seront effectives. L’itinéraire de la ligne 711 (Gembloux – Grand-Leez – Saint-Denis) sera prolongé afin de mieux desservir Saint-Denis. Une mesure similaire est prise sur la ligne 721 (Namur – Rhisnes - Les Isnes) pour mieux desservir Onoz et Spy.

Afin de mieux répondre aux besoins scolaires, les horaires des lignes 72 (Namur – Bovesse), 711 et 853 (Floreffe – Jemeppe-sur-Sambre – Spy) seront adaptés.

Enfin, 14 arrêts doivent être ajoutés sur les lignes 71 (Éghezée – Gembloux), 77 (Auvelais – Fleurus), 711 (Saint-Denis – Gembloux) et 721 (Namur – Onoz Gare).

D’autres changements sont annoncés sur le plan tarifaire. En effet, le redéploiement a contraint certains usagers, singulièrement le public scolaire souhaitant relier Sombreffe à Gembloux, à se tourner vers des lignes Express pour lesquelles les trajets sont plus onéreux (5 € le trajet). Le ministre Henry a validé la proposition de l’OTW visant à fusionner deux zones tarifaires (Corroy-le-Château et Gembloux) pour faire passer leur nombre de trois à deux zones entre les communes de Sombreffe et Gembloux. De ce fait, le trajet pourra être effectué au tarif Next (2,10 €), soit moins encore que le tarif Horizon (3 €) appliqué avant le redéploiement. La mesure sera mise en œuvre d’ici 10 à 15 jours.

Enfin, dès le 1er novembre, deux parcours seront ajoutés à la ligne E83 (Gembloux – Charleroi). L’un, tôt le matin avec une arrivée à Gembloux à 5h53, et l’autre tard le soir, avec un départ de Gembloux programmé à 20h20. L’horaire de la ligne E83 sera également adapté, avec un départ aux heures 20, afin d’optimiser les correspondances entre les trains et les bus.

Si elles sont les bienvenues, il est clair pour tous les acteurs de ce dossier, que ces mesures ne permettront pas de lever toutes les difficultés rencontrées. "Des demandes concrètes d’amélioration ont été formulées et elles seront toutes étudiées par les équipes du TEC et de l’AOT. Il a d’ailleurs été convenu qu’une nouvelle réunion avec les représentants communaux sera organisée avant la fin de l’année", rappelle le ministre.