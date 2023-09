Dimanche dernier, la place Général Piron de Couvin était réservée aux deux roues. L’événement était organisé par le Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes au Quotidien) qui a fêté ses cinq ans de présence dans les quatorze communes du Sud-Hainaut et Sud-Namurois (ancienne zone de couverture de Mobilisem). Cette association citoyenne, composée à 99% de bénévoles, représente les usagers cyclistes en Wallonie et défend leurs intérêts. L’idée est de promouvoir le vélo en travaillant en partenariat avec les communes, avec des subsides à la clef.

Actuellement, les Communes les plus actives en la matière sont issues du sud-namurois. Dommage que leurs consœurs du sud-Hainaut n'"embraient" pas. Mais les responsables ne perdent pas espoir. Les différents représentants du Gracq dans les communes se font entendre et donnent un avis sur les projets présentés dans le cadre de "Wallonie Cyclable".

Deux balades organisées

Quand les propositions sont entérinées, la Commune a l’obligation de les réaliser.

Après cinq ans de présence en Entre-Sambre-et-Meuse, le bilan est donc mitigé. Mais la Ville de Couvin est toutefois citée en exemple pour sa participation et ses réalisations: la rue scolaire à Petigny, le couloir cycliste entre Couvin et Pesche…

Lors de la fête du vélo, en collaboration avec différents partenaires, les cyclistes ont pu décorer leur casque ou vélo, les enfants ont été grimés. Différents renseignements ont été donnés sur les types de vélo, les chemins balisés. Au total, près de 50 cyclistes de tous âges ont enfourché leur bicyclette pour s’engager sur deux circuits: l’un de 2,5 km dans Couvin et l’autre d’environ 6,5 km pour rejoindre Pesche par le nouveau couloir cyclable et le retour par l’arrière de Champagnat.

Question sécurité, le groupe était encadré par des stewards et un camion-balai assurait le ramassage en cas de problème. Chaque participant a reçu une chasuble fluorescente. Avant le départ, les consignes de sécurité ont été énoncées. Autre rappel: il s’agit d’une balade et non d’une course.

Une ambiance familiale

En fin de promenade, des lots offerts par les commerçants locaux ont été distribués. L’ensemble musical "Band Wives" a animé l’après-midi pour bon moment sous le soleil et une ambiance familiale.

Cette animation a pu voir le jour grâce aux différents partenaires: Fédasil, Pays des Lacs, Parc naturel Viroin-Hermeton, l’office du tourisme de Couvin, Champion’s, Mobilesem, le Gracq, la bibliothèque de Couvin, Voyages à Vélo, Bisouill’Art, monnaie le Semeur.

Les organisateurs tirent un bilan satisfaisant de cette fête du vélo dominicale.

Renseignements sur le Gracq et ses objectifs: Michaël Horevoets au 0496/84 32 73. courriel: sud-esem@gracq.org