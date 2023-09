Vresse-sur-Semois: des bénévoles au travail dans la réserve naturelle d'Orchimont

Initiés il y a un peu plus de 25 ans par feu Rik De Wulf et Thierry Gridlet, les "chantiers intercommunautaires" rassemblent des volontaires de Natagora et Natuurpunt, des trois communautés linguistiques du pays motivés par la protection de la nature. Ces week-ends, qui rassemblent généralement une cinquantaine de participants, se déroulent selon le même canevas. C’est ainsi que le vendredi, un exposé est donné par un membre de la section organisatrice sur les réserves naturelles et la région d’accueil. Le samedi est consacré au travail dans une réserve naturelle. Enfin, la rencontre se termine par la découverte du patrimoine culturel local.