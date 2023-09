Namur, seule étape wallonne de la tournée d’Isolde Lasoen

Les fans de Daan, l’un des artistes flamands les plus prolifiques de ces dernières années, connaissent forcément Isolde Lasoen, la belle qui bat le rythme pour l’ancien membre de Dead Man Ray depuis plus de dix ans. Mais Isolde Lasoen est bien plus qu’une musicienne tapie dans l’ombre au service de son leader. Elle est aujourd’hui une artiste à part entière, auteure et compositrice, qui vogue en solo. De la batterie au micro, il n’y a que quelques pas qu’elle s’est décidé à franchir avec un premier disque sorti en 2017 ( Cartes postales) et avec les Bens, une formation au sein de laquelle elle a révélé sa passion pour la chanson française vintage. Avec Oh Dear, son deuxième opus sorti cette année, elle alterne les compositions écrites dans la langue de Molière et de Shakespeare. Produit entre la Belgique et la Hollande par Tobi Speleman, l’album est un condensé de ce qui l’a toujours passionnée, de la pop gainsbourienne (le single Douce mélancolie avec Bertrand Burgalat en invité) aux plages instrumentales qui rappellent les BO d’Henry Mancini ou de John Barry, en passant par le psychédélisme et l’indie pop chère aux Last Shadow of Puppets ou Goldfrapp.