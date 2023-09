Les pompiers de la zone de secours NAGE sont descendus sur place avec plusieurs véhicules venant des postes de Namur et Andenne. Sous les ordres du capitaine Covens, deux autopompes, un camion-citerne, deux ambulances et une deuxième auto-échelle (rappelée en renfort) étaient présents sur les lieux. Les lances et les deux grandes échelles ont été déployées afin de maîtriser et de circonscrire l’incendie.

Une personne a été légèrement intoxiquée par les fumées et conduite en milieu hospitalier par mesure de précaution. La zone de police des Arches s’est rendue sur place pour s’occuper des constatations. L’incendie est accidentel, mais son origine exacte n’est pas encore connue. Les habitants du bâtiment endommagé seront relogés.