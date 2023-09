Gembloux : Les écoles de musique à l’honneur pour le Wally Gat Rock 2023

Cette année, pour célébrer dignement la 25ème édition de l’événement, les spectateurs du Wally Gat Rock n’avaient exceptionnellement pas droit à une, mais bien à deux soirées de concerts gratuits. Le samedi après-midi était surtout dédié aux groupes de la région et plus particulièrement, ceux issus des écoles de musique gembloutoises.

Si le public a eu l’occasion de découvrir DisCover Acoustic de l’ASBL Au Pied Levé et les Papas Fritas de l’école 1234 Bossière, il a également assisté au premier concert en plein air de Cold Case, un ensemble pop-rock de l’académie Victor de Becker. "On s’était déjà produit lors des portes ouvertes de l’académie en juin, mais ici, c’était notre première grande scène", indique la directrice de l’établissement et claviériste du groupe Françoise Belot, à l’origine du collectif. "Depuis quelques années, je reçois de nombreuses demandes concernant l’intégration d’un futur cours de pop-rock à l’académie. Il faut dire qu’on met surtout l’accent sur le classique. On a donc créé ce groupe afin d’avoir des exemples de morceaux à proposer aux élèves."

Parmi les chansons interprétées par Cold Case, on retrouve des reprises de Phil Collins, Coldplay, Michael Bublé et Pharrell Williams. "On étoffe encore notre répertoire. Tout le monde a son mot à dire. Si un titre ne convient pas à un membre du groupe, on ne l’impose pas. Pour le moment, on se centre beaucoup sur la variété anglophone, mais cela pourrait évoluer. Le but est que chaque morceau puisse être réarrangé avec une basse, une guitare, une batterie et un clavier. Sans oublier la voix, bien sûr !"

Côté chant, c’est Baptistin qui tient le micro. Cet ancien étudiant du conservatoire de l’IMEP en section pop a très vite accepté de rejoindre l’aventure Cold Case. "Ici, je sors complètement du cadre scolaire. Faire de la musique en groupe, c’est une sensation différente", remarque-t-il. Sentiment partagé par Guillaume, ancien élève de l’académie et batteur. Le bassiste John, lui, est parent d’élève. "Je suis musicien depuis mes 16 ans. J’ai notamment joué dans des groupes à Paris", confie-t-il aux côtés de son ami Christophe, le guitariste de la bande, qui est aussi ingénieur du son.

Le groupe aimerait à présent se produire sur d’autres scènes de la région. "Pourquoi pas dans des lieux un peu plus “cosy” ?", suggère le bassiste Guillaume.