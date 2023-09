Gembloux : Avec son spectacle "Salle de Je", l’école de Cirque prend de la hauteur

Ils s’appellent Guillaume, Pavel, Timéo, Mailys, Amélie et Siloé. Ces jeunes artistes de l’École de Cirque de Gembloux ont créé le spectacle "Salle de Je", alliant tout un tas de disciplines circassiennes, comme le diabolo ou le tissu aérien. Bien plus qu’un enchaînement de numéros, leur création est un show complet, qui s’articule autour d’un thème bien particulier. "En tant que centre d’expression de créativité, nous devons mener des projets socio-artistiques", explique leur directrice Béatrice Martin. "Plusieurs jeunes ont donc imaginé un spectacle autour de la phrase ‘’être vu par quelqu’un qui me voit’’. Après avoir débattu durant quelques heures, ils ont créé des numéros originaux à partir de cette thématique, aux côtés de leur animateur Pierre. Ensuite, ils les ont liés avec des inter-numéros dansés pour proposer un fil conducteur entre les différents tableaux." Le spectacle "Salle de Je" joue avec les étapes de la vie dans un ordre aléatoire. Le début est à la fin et la fin est au début. Trente minutes de pure poésie et performances artistiques assez impressionnantes pour des jeunes âgés de 13 à 18 ans.