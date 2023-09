Assesse : La drache pour l’inauguration du mur en pierre sèche restauré de la chapelle de Crupet

Après un bon quart d’heure de ce violent orage, le bourgmestre Jean-Luc Mosseray a accueilli les personnalités et les voisins présents pour cette inauguration.

Le député provincial Amaury Alexandre a rappelé que depuis quelques années, différentes actions ont été menées par la Province avec les communes et en particulier Assesse pour améliorer leur patrimoine et leur bâti historique.

C’est l’architecte spécialisé dans la conservation du patrimoine culturel immobilier, Patrick Bribosia qui a procédé à l’étude des biens nécessitant des travaux. De trois biens retenus, la commune a décidé de sélectionner la restauration du mur en pierre sèche de la chapelle Saint-Roch, à Crupet. Elle a obtenu pour cela un subside provincial de 3.000€, en plus du subside régional accordé par l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP). Cette restauration a aussi pu se faire grâce au soutien de la Commune et à la persévérance de Marcel Dauwen, président de l’Appel (Assesse Patrimoine Promenades Embellissement Loisirs).

Des collaborations nécessaires

Marcel Dauwen a signalé que l’inauguration a dû être retardée en raison d’importants travaux de voirie. Le projet a débuté en 2018 et après les études nécessaires, il a redémarré en novembre 2020 avec la signature d’une convention entre la Commune et l’APPEL. S’en sont suivies des démarches administratives et l’acquisition du mur appartenant à M. Piérard. Le 1er juillet 2021 un subside "petit patrimoine" de 7500€ a été octroyé qui a permis la restauration qui a été réalisée par l’artisan Jonathan Demeester, de Terre et Pierre.

Le président de l’APPEL a souligné la parfaite collaboration avec le service travaux de la Commune, l’office du tourisme qui a mis un panneau explicatif., l’équipe du forum de Crup’échos et l’ASBL Crupet 85.

Chantal Roland, administratrice de l’ASBL Qualité-Village-Wallonie a épinglé la collaboration entre la Commune et son organisme qui a débuté à Sorinne-la-Longue, dès 1995. C’est en 2014 que QVW a apporté son accompagnement à la restauration de la chapelle Saint-Roch.

L’occasion de découvrir le vieux mur de soutènement en pierre sèche. La technique de restauration a été élevée au rang de patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2018. Son ASBL a permis aux différents acteurs de se rencontrer et d’œuvrer vers un objectif commun, la mise en valeur des richesses patrimoniales du village, dossier suivi par Anne Franchimont, coordinatrice de projets de l’ASBL Qualité-Village-Wallonie.