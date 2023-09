J’en suis heureuse et fière. Mais depuis mon plus jeune âge, j’ai l’habitude d’être la plus jeune partout. J’ai entamé mes primaires à cinq ans et mes études secondaires à 10 ans. Ce qui me fait plaisir, c’est que mes professeurs et condisciples ne me voient pas différemment des autres à cause de cette différence d’âge.

Dans quelle école avez-vous effectué vos études primaires et secondaires ?

À l’athénée Jean Rostand de Philippeville où j’ai toujours été très bien suivie par mes professeurs. Même durant le confinement et les vacances, ils étaient toujours disponibles pour m’aider lorsque j’en avais besoin et je tiens à les en remercier.

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie d’entamer des études de médecine ?

Ce domaine m’a toujours attiré. Durant le confinement, alors que je m’ennuyais, j’ai pris un bouquin d’anatomie et je me suis mise à étudier tout le fonctionnement du corps humain.

L’an dernier, l’athénée a organisé des "dream days" afin de permettre aux élèves de rhéto d’effectuer une immersion dans le milieu professionnel de leur choix. Pour ma part, j’ai passé deux jours à la clinique Marie Curie de Lodelinsart où j’ai eu l’occasion d’assister à une opération en chirurgie cardiaque et thoracique. Cela m’a plu et cette expérience m’a donné le déclic pour entamer des études de médecine.

Avez-vous déjà une idée de spécialisation ?

Si je réussis mes six premières années d’étude, j’aimerais me diriger vers la chirurgie. Mais cet objectif est encore bien loin.

Au travers de votre expérience personnelle, vous souhaitez faire passer un message aux jeunes ?

Je voudrais leur dire, qu’avec la volonté, il est possible de réaliser son rêve. Il faut le vouloir et y travailler pour y parvenir.