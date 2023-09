Six calligraphes exposent leurs travaux à Profondeville

Six artistes son mis à l’honneur: Chantal Massart, Johanne Detilleux, Annick Doneux, Danièle Collin, Marie-Rose Detal et Joseph Degraux. Les exposants seront présents avec leur professeure, Claudia Crivisqui.

Ces pensionnés passionnés se réunissent une fois par semaine, depuis plusieurs années, dans le cadre des cours organisés par l’UTAN.

De l’apprentissage d’une écriture à la réalisation d’une création, ce sont de nombreuses heures de travail. Observation, attention, concentration, patience et persévérance sont, sans conteste, les qualités nécessaires pour réussir ce travail.

La richesse des échanges dans le groupe sur les projets créatifs, mais aussi les découvertes sur l’utilisation de divers supports, de différents outils et de matériaux renforcent la cohésion du groupe, ainsi que le plaisir et la satisfaction personnelle. L’envie de partager cette passion a conduit élèves et enseignante à organiser l’exposition profondevilloise. Sa préparation les a mobilisés pendant une bonne partie de l’année scolaire.

Après de nombreux échanges sur le choix du thème, tout le monde s’est mis au travail. Le thème de l’ombre et de la lumière a été choisi. Contraste dans l’écriture, dans le choix des formats, des couleurs ont permis à chacun de montrer son expertise et sa personnalité, sous l’oeil attentif d’un enseignant qui entame, cette année, sa sixième rentrée.