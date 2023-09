Chevetogne : les passions et les fantasmes des Robinsons

16.300€ pour cette roulotte fabriquée par des montagnards, avec du sapin des Alpes. ©Eda - Jean-Pol Sedran

Par contre, on franchit plus facilement le pas d’une certaine forme de nomadisme, au moins durant ses vacances. Se transformer en "camp volant", c’est aussi devenu très chic. Oubliés les complexes all inclusive ou les croisières sur d’immenses navires dont même les sardines doivent rire dans leur boîte. Une tendance bien représentée à Chevetogne ces samedi et dimanche, c’est l’immersion dans la nature sans contrainte.

La liberté, le fantasme absolu

©Eda - Jean-Pol Sedran

Parmi les exposants, Laurent Renversez. Il y a un an, il a lancé "Van Holidays", à Gembloux. Il vend des tentes de toit qui s’adaptent sur tous types de véhicules. Elles sont fixées sur une galerie, il suffit de s’arrêter, de brancher un compresseur sur l’allume-cigares et, en deux minutes, ce logement se gonfle. Pas d’attache au sol. Pour l’heure au moins, même si on s’installe en bord de mer à Middelkerke, tant que ce n’est pas pour une semaine, on ne se fait pas virer. Une simple échelle, et on grimpe dans son logement. Même tolérance en France, elle est encore plus grande dans les pays nordiques. Une certaine idée de la liberté. La liberté. N’est-ce pas le fantasme absolu ?

©Eda - Jean-Pol Sedran

Le concept est très chouette et assez économique: comptez 2500 euros. Si vous possédez un véhicule à hayon, on peut connecter à l’arrière une seconde tente, pour 350 €. Possibilité aussi d’installer un kit de cuisine amovible dans l’auto ou la camionnette, fonctionnant au camping-gaz (frigo compris). Un motor-home, ça coûte la peau des fesses, c’est énorme, ça reste immobile en dehors des vacances et ça exclut le véritable nomadisme (on est prié de s’installer là où c’est permis). Voilà une alternative intelligente.

Le stand de l’entreprise gembloutoise a connu un beau succès. Son commerce démarre bien, se réjouit Laurent. Il est bien dans l’air du temps: besoin de grande nature et de paix. Le vrai et unique grand luxe.