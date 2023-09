Cerfontaine: les jubilaires à l'honneur

Quelques couples n’avaient malheureusement pas pu rejoindre les lieux pour diverses raisons. Ils seront néanmoins fêtés par une délégation qui se rendra à leur domicile.

Des couples en brillant

À tout seigneur, tout honneur, trois couples soufflaient, en 2023, leurs 65 années de vie commune. Et les premiers qui se sont dits oui en 1958 (le 2 août exactement) sont Roger Biston et Juliette Warichet. Roger est né à Jamagne le 18 août 1932, alors que Juliette a vu le jour, à Senzeilles, le 14 janvier 1937. C’est lors d’un bal à Cerfontaine, en février 1956, qu’ils se rencontrent réellement. Roger et Juliette auront une fille, Maryse, deux petites-filles, deux arrière-petits-fils et une arrière-petite-fille.

Jules Huaux est un pur Cerfontainois, né dans le village le 15 octobre 1935. Annette Squevin est d’origine française, née à Rocroi le 29 mars 1938. Jules sera et est encore une véritable figure de Cerfontaine ayant été presque toute sa carrière l’instituteur, chef d’école de la localité. Pour rencontrer Annette et surtout pour communiquer avec celle sur qui il nourrit de belles prétentions, il va utiliser un complice: un de ses élèves, petit-cousin d’Annette, par qui transitait clandestinement le courrier.

Ce petit-cousin n’était autre que le papa du député-bourgmestre actuel, Christophe Bombled. La technique semble avoir porté ses fruits puisque, le 9 août 1958, Julles et Annette se marient à Rocroi. Ils auront deux fils, Pascal et Philippe puis 6 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants.

Mais comme si cela ne suffisait pas, Jules Huaux sera, 25 ans durant, président du club de foot local, toujours fondateur et président du syndicat d’initiative, sans oublier sa passion active pour la menuiserie. N’oublions pas que, depuis 1947, il fait partie de l’harmonie royale l’Union musicale de Cerfontaine où il souffle toujours dans son baryton.

Quant à Annette, elle aime cuisiner, jardiner et entretenir ses fleurs. Elle a réalisé des peintures sur soie, pratique toujours le tricot et s’adonne à présent au scrapbooking.

Edmond Mutschen est un autre personnage né à Cerfontaine, le 16 juin 1937. Avec ce qu’on appelle "des doigts en or", il a été d’un précieux secours dans de nombreuses entreprises pour finir chez Caterpillar. Et comment oublier qu’il fut créateur, en 1984, des Vétérans Bourgeois de la marche Saint-Lambert.

Edith Paque est née à Neuville, le 3 juillet 1938, avant de déménager à Cerfontaine à la Noël 1946. Le couple se marie à Cerfontaine, le 20 septembre 1958, et aura 2 fils, 5 petits-enfants et une arrière-petite-fille.