Ciney-Dinant: recruter des professeurs de danse classique et contemporaine, ça devient "épouvantable"

Jean-Luc Lepage, directeur f.f. du conservatoire de Dinant. ©EdA

Du côté de Ciney et Dinant, on vient tout juste de remplir le cadre, "sur le fil". Après plusieurs années de fermeture des cours de danse classique, par manque d’enseignant, le conservatoire de Ciney (qui comprend les implantations de Rochefort, Gesves, Havelange et Marche-en-Famenne) a trouvé une solution. "On a été très mal en point les années précédentes, mais là, on touche du bois. C’est réglé, explique Françoise Lecomte, directrice faisant fonction du conservatoire Édouard Bastin. On a trouvé deux professeures, en mesure d’assumer les cours de danse classique, contemporaine et jazz dans quatre implantations. L’une d’entre elles fait les trajets depuis Nivelles en train pour venir !" Cette dernière a même accepté d’augmenter son nombre d’heures. "Ce qui nous a permis de rouvrir un cours de danse contemporaine sur Marche, ce qui n’existait plus." La directrice f.f. confie toutefois: "une pénurie réelle, il y en a une. D’ailleurs, s i une des deux professeures devait nous quitter, on serait amené à recommencer le parcours du combattant. On est à la merci des enseignants pour ouvrir ou non les cours. Ça reste précaire."

Du côté de Dinant (qui englobe les implantations de Beauraing, Godinne, Couvin et Florennes), on est dans la même galère. Depuis la rentrée scolaire, les cours de danse contemporaine n’ont pas pu se tenir, faute de professeur (la personne recrutée, la seule qui avait dit oui, est en congé de maladie jusque fin décembre). Une solution vient tout juste d’être trouvée. Pascale Cuggia, diplômée de l’école nationale supérieure de danse de Cannes et de l’université Lumière de Lyon 2, vient de répondre positivement. " J’ai joué du charme au téléphone. Et elle a dit oui, sourit Jean-Luc Lepage, directeur f.f. du conservatoire Adolphe Sax . E lle habite Mons. Elle a accepté de venir chez nous le jeudi. On fait le ramdam à Dinant et Florennes pour prévenir que le cours va finalement s’ouvrir."Il souffle:" On est très content de l’avoir dénichée . Car ça devient impossible de trouver des professeurs, c’est dramatique."

Des diplômes… qui n’existent pas

La difficulté pour recruter est liée à une décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a décrété qu’il fallait disposer d’un " titre suffisant" pour enseigner. " Alors qu’il n’existe pas en Belgique de diplôme de danse", lâche Céline Eloy, directrice adjointe f.f. du conservatoire de Dinant. Il est donc nécessaire de valoriser une expérience utile. "Il faut passer devant le jury d’une commission. Il faut réussir un examen théorique et pratique et prouver l’expérience. C’est super-compliqué. Ça démotive énormément de personnes qui préfèrent se tourner vers les écoles privées."

Valentine Caussin, professeure de danse classique au conservatoire de Dinant, mais aussi dans les sections de Godinne et de Florennes depuis de nombreuses années, est interpellée face à cette problématique. "C’est épouvantable", lâche la gracieuse dame qui réside à Evrehailles (Yvoir). Elle se désole d’autant plus face à cette situation, car des professeurs de danse habitent dans le coin et seraient volontaires pour enseigner. Mais ils n’ont pas les titres requis. "Plein de super-profs ne peuvent pas donner cours car le côté administratif bloque. Alors qu’il y a pénurie…" Elle sait que de son côté, elle ne sera jamais nommée, vu qu’elle n’a pas passé ces examens d’aptitude, qui n’étaient pas réclamés lorsqu’elle a commencé. En cours de route, les règles ont changé. "Il y a des choses auxquelles je n’aurai pas droit par rapport àla pension notamment", dit-elle. Elle regrette cette rigidité administrative, qui pénalise en premier lieu les enfants, privés, lorsque les cours ne peuvent s’ouvrir, d’une ouverture artistique.