Rochefort: Deux noces d’or et une de brillant

Serge Daussaint a épousé Georgette Barnich le 29 juin 1973. Ils habitent Havrenne. Ils se trouvaient sur une terre de balle pelote pour recevoir leurs compliments communaux. Eux aussi, à Havrenne, ont été bénévoles du club local et ont géré la salle des fêtes de leur village.

Eugène Verdin et Nicole Guyot se sont mariés le 15 juin 1973. Il a été maçon. Elle a travaillé pendant dix ans à la fabrique de pantalons Gaillard. Aujourd’hui, elle s’occupe de l’entretien et des fleurs de l’église du village. Lui aime pêcher, jardiner et lire un bon livre.

Jean Dussart avait 22 ans quand il a épousé Suzanne Auspert. Elle en avait 18. Ils ont eu six enfants. Et aujourd’hui, le tableau de famille s’est agrandi avec leurs onze petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants.

Jean, a été mécanicien et responsable d’engins sur les chantiers. Il a été joueur de balle pelote. Son épouse aime jardiner et elle adore les fleurs.