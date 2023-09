Onze appartements rue de Perwez à Andenne: permis validé

Hauteur et vues directes

Thierry Roulet, un habitant situé à quelques dizaines de mètres du terrain concerné, et d’autres voisins déploraient de voir "deux blocs de béton" bâtis devant chez eux et la hauteur de ceux-ci. "Son calcul est faux, selon l’architecte andennais. Nous ne sommes pas à 11 mètres plus haut que la voirie mais 7 mètres, soit un rez + 1 + les acrotères, correspondant au gabarit d’une habitation." L’architecte conteste aussi les vues plongeantes qu’auraient les habitants des appartements depuis leur balcon de 20 m2 sur les maisons voisines. "La seule vue possible est sur l’avant des maisons, pas sur les jardins à l’arrière, affirme-t-il. Le problème des vues directes ne concerne que les deux logements du dernier étage et elles sont bien moins importantes qu’un voisin direct."

Nuisances des travaux

Si tout se déroule comme les porteurs du projet le souhaitent, la construction pourrait débuter fin 2024 et durer environ deux ans. Les riverains se soucient des nuisances (sonores notamment), des risques de dégâts à leurs maisons et du charroi lié au chantier. Là aussi, l’architecte répond: "Concernant le bruit, le chantier s’effectue du lundi au vendredi aux heures de bureau. L’accès au chantier se fera uniquement via le haut du terrain sauf lors du raccordement à l’égout et la finalisation des abords et plantations." Il réagit aussi à la peur de vibrations et fissures liées aux travaux de terrassement. "S’il était interdit ou dangereux de terrasser dans la roche, ce serait triste de voir nos Ardennes rester dans une léthargie éternelle, ironise-t-il. Plus sérieusement, ce ne sera pas une première et des machines sont prévues à cet effet."

Trafic additionnel

Quant à l’éventualité de trafic additionnel généré par les habitants des futurs logements, aucun accès n’est créé entre le bas de la rue et les deux immeubles, l’accès et la sortie se feront via le haut de la rue de Perwez. "Ce qui est préférable à des habitations unifamiliales multiples où plusieurs sorties sont d’office créées", précise l’architecte. Il ajoute que les 22 places de parking prévues sont réalisées en concertation avec les services techniques. "À l’heure actuelle en appartement, la logique veut que la mobilité baisse. J’observe bon nombre de nouveaux projets où les parkings prévus sont largement suffisants. La problématique du stationnement est par contre réelle dans les habitats unifamiliaux où souvent, chaque membre du couple (et éventuellement un enfant) possède son propre véhicule pour aucun emplacement de parking", relève-t-il.

Risque d’inondations

Thierry Roulet et ses voisins avaient aussi pointé du doigt le risque d’accentuation des inondations: "On redoute une couverture complètement imperméable de la zone bâtie (sur cette rue en pente). Ce qui risque d’occasionner un ruissellement potentiellement très important vers les maisons de la rue dans sa partie basse alors qu’un ruisseau déjà capricieux déborde parfois dans certains jardins." D’après l’architecte, tous les moyens seront mis en œuvre pour infiltrer les eaux de pluie dans le terrain et le projet n’accentuera pas les problèmes existants. "La gestion des eaux de pluies est gérée sur le terrain qui est perméable, selon les études hydrologiques. Y a-t-il eu des soucis depuis le nettoyage du terrain ? Si pas, il y en aura encore moins vu qu’un système de drainage dimensionné sera réalisé, explique-t-il. On laisse également le soin aux services techniques de la Ville de nous revenir si des adaptations sont à effectuer." Quant à la gestion des eaux usées, elle se fera via l’égout public suivant les prescriptions requises.

Ruralité, faune et flore

Selon des habitants, ces deux immeubles dénaturent complètement le caractère rural de ce hameau. "Le plan de secteur joint à la demande de permis montre bien qu’on est en zone d’habitat, pas en zone d’habitat à caractère rural contrairement à ce que certains riverains pensent", précise l’architecte, considérant donc que le projet est dans les clous.

À propos de la faune et la flore, il est prévu de replanter massivement sur la partie basse du terrain et les limites latérales. "La végétation actuelle est remplie de mauvaises herbes, de ronces et d’arbustes sans intérêt. Les nouvelles plantations seront plus esthétiques et accueillantes pour tout type de faune dont les mésanges. Des arbres à insectes peuvent également être intégrés", ajoute l’architecte. Reste à voir si les riverains seront rassurés ou pas par ces arguments.