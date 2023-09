Namur: Six mois de prison requis contre un ouvrier qui avait "biflé" un stagiaire

L’auteur de la scène désagréable explique: "Il n’y a pas eu de violence, c’était avant tout récréatif, nous étions plusieurs amis dans une chambre, on ne voulait pas lui faire de mal, cela se fait entre mecs qui se connaissent. Je n’ai pas compris sa réaction. S’il m’avait dit que ça l’avait choqué, j’aurais pu l’entendre, mais j’aurais préféré qu’on en discute plutôt que de me retrouver devant le tribunal. Il ne dormait pas, je n’étais pas en érection et je l’ai juste frappé 2 fois plutôt que de frotter mon sexe contre son oreille et sa joue comme il l’a dit." Quoi qu’il en soit, l’auteur est en aveux et les faits sont considérés comme un attentat à la pudeur. Le second prévenu est concerné par le harcèlement et les propos homophobes. "On blaguait dans le contexte du travail et il s’est pris au jeu, il était parfois même à l’origine de tels propos."

L’avocat de la victime réclame 5 000 euros pour son client. "Cela pose des questions en matière de bien-être au travail. On parle ici d’un stagiaire de 21 ans. Il était fragile, on lui touchait le sexe, on lui pinçait les fesses, on tenait des propos déplacés à son égard car on pensait qu’il était homosexuel. C’était du plus mauvais goût, il était réduit à l’état d’objet. On le réveille à coups de b..e et cela fait rire tout le monde. Ce n’est pas acceptable."

Le substitut Baudoin requiert 6 mois de prison à l’encontre de chacun des prévenus. "C’est une culture d’entreprise inadéquate, ce n’est pas comme cela qu’on accueille un nouveau en pleine insertion professionnelle".

La suspension du prononcé est plaidée pour l’auteur des coups, l’acquittement est sollicité pour le prévenu devant répondre de harcèlement et de propos homophobes.

Jugement le 27 octobre.