Meurtre aux fêtes de Wallonie: mandat d'arrêt confirmé

Les faits remontent à la nuit de vendredi à samedi derniers, en pleines fêtes de Wallonie et en plein cœur de Namur, non loin des "quatre coins". La bagarre entre deux jeunes hommes a plus que dégénéré, l’un ayant été frappé mortellement d’un coup de couteau. La victime avait 19 ans, il était environ 1 heure du matin. Dès le samedi matin, un suspect était interpellé et placé quelques heures plus tard sous mandat d’arrêt, du chef de meurtre. Le coup mortel a été porté en plein cœur.