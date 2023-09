C’est le cercle littéraire dialectal qui est en effet à l’origine de ce projet pédagogique. Les cours se dispensent sur trois années. En première, on aborde l’histoire de la langue wallonne, le vocabulaire, des chansons…

"On met directement les élèves en situation, on veut les faire parler, participer", avait expliqué l’un des enseignants, lors d’un précédent reportage. Les cours sont donnés par Jean Hamblenne. C’est Joseph Dewez qui prend en charge la deuxième année. L’idée: langage des émotions, le wallon est aussi passager clandestin des belgicismes.

Enfin, en troisième année, avec l’appui d’Anne-Marie François, on aborde plus en profondeur l’orthographe, la grammaire, la conjugaison. L’ambiance générale est bienveillante et bon enfant. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à "trisser" une année.

Les cours reprennent le 3 octobre pour les deuxième et troisième années et le 10 octobre pour la première, au local des Rèlîs, au premier étage du 24 de la rue Saint-Nicolas à Namur. La participation est fixée à 35 € par année. È voye !

Infos et inscriptions au 081/214809 ou via nicolerouchet54@hotmail.com