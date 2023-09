Ambiance Montmartre à Dinant ce dimanche avec une centaine d'artistes dans les rues

Montmartre à Dinant, c’est ce dimanche et comme à l’accoutumée, la chance sera bien présente du côté de la météo. Programme habituel et sympathique: plus de 100 artistes vont exposer dans les quartiers Saint-Roch et Saint-Nicolas, de diverses disciplines et de tous niveaux. Cela fait partie d’un esprit éclectique et surtout accessible, y compris pour le public, puisque c’est gratuit. En prime, diverses animations de rues sont programmées: une scène de chansons françaises sur la place Saint-Nicolas, un groupe de jazz déambulant dans les ruelles. Nouveauté pour cette édition: du spectacle de rue avec la compagnie "Voilà l’enchantement", qui se produira à deux reprises. Sur l’esplanade Princesse Élisabeth (devant le centre culturel), un groupe de saxophonistes et percussionnistes venu des Pays-Bas proposera deux concerts. Il y aura aussi du street art, et on en passe.