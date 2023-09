12 couples à la fête à Jemeppe-sur-Sambre

Noces de palissandre

Eugène Berger est né le 6 août 1933 à Boneffe et Nelly Fontaine est née le 31 juillet 1935 à Meeffe, où ils se sont unis le 14 juin 1958. Ils habitent avenue des Roses, ont deux enfants, cinq petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Lui a eu une longue carrière chez Sécurit. Supporter du "Standard" il a élevé des coqs anglais. C’est le "plus beau tango" leur musique favorite.

Trois noces de diamant

Francy Jeanmart est né le 20 décembre 1942 à Auvelais comme son épouse, Jacqueline Dewitte, le 12 mars 1940. C’est également à Auvelais qu’ils se sont mariés le 18 juillet 1963. Ils ont une fille. Francis a travaillé aux ACEC et à la gendarmerie et Madame dans l’enseignement. Sa chanson préférée: "Je me voyais déjà en haut de l’affiche" de Charles Aznavour.

Henri Lekenne est né à Malonne le 25 novembre 1938 et son épouse Josianne Macoir est née le 12 février 1940 à Libramont. Le couple a œuvré pendant 37 ans à l’athénée de Jemeppe comme professeurs, respectivement de chimie pour Henri et de sport pour son épouse Josianne. Ils se sont unis le 6 avril 1963 à Jemeppe, où ils résident rue d’Eghezée.

Joseph Bonne né le 6 juin 1939 est né à Namur et Marie-Rose Thibaut le 13 mai 1940 à Mornimont. Ils se sont mariés à Jemeppe le 11 septembre 1963. Ils ont deux enfants et deux petits-enfants.

Huit noces d’or

Jan Soltys est né à Charleroi le 9 août 1952, Lucie Vanderwaeren le 12 janvier 1952 à Sombreffe. Ils se sont unis à Gembloux le 29 juin 1973. Ils ont deux enfants et quatre petits-enfants. Ils ont travaillé respectivement aux ACEC et à Electrabel pendant 42 ans et 41 ans. Ils ont deux enfants et quatre petits-enfants.

Joseph Gérard est né le 1er septembre 1946 à Bossière et a épousé le 7 avril 1973 à Balâtre, Marie-Henriette Declère, née le 26 juillet 1962. Joseph a travaillé à quatre endroits différents, à la coutellerie, à la carrière de marbre, dans une entreprise de construction et 25 ans comme ouvrier communal. Marie-Henriette a travaillé huit années dans une banque à Bruxelles. Ils ont deux enfants et trois petits-enfants et habitent rue du Wérichet.

Raymond Bruyère, né à Namur le 28 février 1951 a épousé à Auvelais le 12 avril 1973, Corinne Lecomte, née à Wellin le 14 mai 1953. Ils ont un fils et un petit-fils. Il a été percepteur à la poste de Jemeppe, et son épouse a été employée à la Banque Générale à Bruxelles et à Auvelais.

Michèle Laurella provient de Sicile où il est né le 14 février 1953. Il a épousé à Tamines le 16 juin 1973, Anne-Marie Bakun, née le 19 juin 1956. Ils ont trois enfants et quatre petits-enfants.

Freddy Deprez, né le 1er juin 1956 et Sylvianne Jeanmart née le 5 juillet 1956, se sont mariés à Jemeppe le 28 juillet 1973. Ils ont une fille et une petite-fille. Ils comptent quarante années de travail, à Sécurit, dans le bâtiment et 36 à Glaverbel.

Michel Grégoire est né à Emines le 15 avril 1948 et Jeannine Bovijn est née à Floreffe le 30 mars 1953. Ils se sont mariés à Floreffe le 28 juillet 1973, ont une fille et deux petits-enfants. Décorateur à Jambes pendant 34 ans, il a terminé sa carrière à la ville de Namur, tandis que son épouse était au service d’aide aux familles de Namur pendant 43 ans.

Jean-Jacques Goffaux est né à Jemeppe le 20 juin 1952 et Josette Laffineur à Charleroi le 29 mars 1953. Ils se se sont mariés à Bouffioulx le 20 octobre 1973, ont eu deux enfants et une petite-fille. Jean-Jacques a fait carrière aux ateliers de la Basse-Sambre pendant six ans, à Glaverbel et 35 ans à la SNCB.

Daniel Binon, est né le 10 mars 1952 et Josette Laviolette née le 29 décembre 1951, tous les deux à Charleroi. Ils se sont mariés à Ham le 30 juin 1973, ont une fille et un petit-fils. Il a travaillé à la SNCB, chez Infrabel et a été chef adjoint à la gare de Namur pendant 40 ans. Son épouse était tailleuse dans un atelier de couture pendant 25 ans.