Une fontaine à eau publique au coeur de Gembloux

Selon l’échevine de la Transition écologique, Laurence Dooms (Écolo) une telle réalisation rencontre plusieurs objectifs. Tout d’abord, il est question de garantir un accès à l’eau pour tous, ce qui constitue un droit fondamental, d’autant plus important en raison du réchauffement climatique.

Par ailleurs, la fontaine a été placée à un endroit stratégique, à proximité des écoles, mais aussi de l’esplanade de l’hôtel de Ville, un lieu privilégié pour les festivités gembloutoises. Or, qui dit fête, dit souvent boissons alcoolisées. "Proposer de l’eau gratuitement, c’est donc aussi une question de santé publique." Vient enfin l’aspect environnemental. "Une gourde remplie, c’est une bouteille de moins qui est jetée", glisse Laurence Dooms. L’installation de ce dispositif s’inscrit ainsi dans la dynamique zéro déchet de la Ville de Gembloux.

Une œuvre emblématique

La réalisation de cette fontaine à eau a été confiée à l’artiste Jean-Marie Mathot. Originaire de Sauvenière, celui qui partage désormais sa vie entre la Belgique et la Grèce, n’en est pas à son coup d’essai dans la Cité des Couteliers. C’est déjà à lui que l’on doit la réalisation de l’œuvre qui trône sur le rond-point des Trois Clés depuis une vingtaine d’années. Pour cette fontaine, l’homme n’aura eu besoin que d’un bon mois de travail dans son atelier.

Côté symbolique, l’œuvre évoque une clé, symbole de la Ville, mais également les vaguelettes de l’Orneau. Le choix de l’acier Corten renvoie à la terre, tandis que l’acier inoxydable est le reflet de la pureté de l’eau.

Si la réalisation de cette œuvre ne lui a pas donné tellement de fil à retordre, c’est surtout en amont que l’artiste a dû se frotter les méninges. Ce dernier confesse avoir appréhendé les aspects techniques. En effet, la fontaine devait être aussi esthétique que fonctionnelle, notamment pour faciliter le travail des équipes qui seront chargées de sa maintenance.

Après cette première fontaine publique artistique, qui représente un investissement de l’ordre de 13 000 €, d’autres pourraient faire leur apparition sur le territoire gembloutois. Où exactement ? La question est loin d’être tranchée. Des endroits stratégiques doivent encore être ciblés. Néanmoins, il s’agira cette fois de fontaines classiques et non plus monumentales.