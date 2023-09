Parc Léopold à Namur: Besix veut forer et analyser le sol, les défenseurs de l’environnement râlent

Besix a déposé une demande de permis d’environnement pour un forage d’exploration et d’évaluation de la capacité géothermique de la nappe phréatique située sous le parc Léopold à Namur. Et ce, alors que les immeubles qui devraient bénéficier de cette technologie de chauffage, ne sont pas encore sortis de terre. On en est même loin: le promoteur de ce projet baptisé Côté verre, initié voilà plus de dix ans, a retiré sa demande de permis en mai dernier, en concertation avec la Ville de Namur, vu les trop nombreuses critiques adressées dans le cadre de l’enquête publique.