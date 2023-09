Namur : le nouvel album du groupe Kurtisz, mélange de soul américaine et beaurinoise, dévoilé ce vendredi soir au Quai 22

Le disque, réalisé en auto-production, le guitariste bruxellois originaire de Baronville (Beauraing) et Markest Tate (originaire de Detroit aux États-Unis, ex-chanteur du groupe Speaking T) l’ont conçu, entourés d’une flopée de solides musiciens. On retrouve entre autres Arnout Hellofs (batteur d’Hooverphonic), les claviéristes Philippe de Cock (Maurane, Lara Fabian) et Joachim Saerens (Selah Sue). Le dernier titre de l’album, Bring back love, a lui été composé par le chanteur Bai Kamara Jr. "Il y a très longtemps qu’on se connaît, confie Laurent Stelleman. J’ai joué avec lui il y a une quinzaine d’années."

Sur scène, pour cette date exclusive à Namur, ils seront trois: Laurent Stelleman et Markest Tate donc, "mais aussi le batteur Didier Fontaine", précise l’artiste et producteur beaurinois qui, avant Kurtisz, menait le projet electro-rock The Dude, inspiré de bandes originales de films des années 60-70.

Mud Flow, Marie Warnant

Laurent Stelleman tourne depuis une trentaine d’années dans le milieu musical belge. Il a collaboré comme guitariste ou bassiste avec Lisza, Vincent Liben, Mud Flow, Monsoon et Marie Warnant.

En 2015, sa rencontre avec Markest a été déterminante. "Je jouais dans le groupe Goudi, raconte-t-il. Markest était venu faire un featuring sur une reprise de “Pusherman” de Curtis Mayfield…" Entre eux, le courant passe. Une collaboration s’installe. Cette première rencontre inspirera leur nom de scène.

Après un premier album, plus électronique, sorti en 2016, les comparses proposent cette fois un univers de ballades plus rock, pop, soul, aux sonorités Lenny Kravitziennes par moments ou résonnant façon Nicola Testa.

Le nouvel opus sera à découvrir vendredi soir, sur scène. Le voyage musical s’annonce inspirant, groovy, rétro-electro et… suspendu en mouvement. "On jouera tous les titres de l’album, mais aussi des morceaux du premier disque et une reprise surprise, précise Laurent Stelleman. On est super-excités de pouvoir jouer en live, d’autant qu’on prépare tout ça depuis trois ans."

