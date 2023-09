Namur: le chef de groupe PS au conseil provincial démissionne

Il démissionne. Pourquoi ? Il nous l’explique de la sorte: "Je quitte mes fonctions pour des raisons personnelles. J’ai du respect pour le travail effectué par les services et je dois dire mon attachement pour de nombreuses personnes que j’ai eu la chance de rencontrer. Les marques de respect que j’ai reçues de représentants de tous les partis politiques me touchent profondément. Avec quelques-uns et au-delà de nos appartenances partisanes, nous avons parfois réussi à co-construire des solutions permettant aux habitants de la province de vivre mieux, surtout si leur quotidien est difficile. Cela a été et cela restera le combat de ma vie."

Il s’agit bien de raisons personnelles et non politiques, l’un de ses camarades nous le confirme. Selon nos informations, les activités professionnelles d’Antoine Piret lui réclament désormais trop d’implication pour pouvoir assumer son mandat provincial parallèlement. Le Namurois fait partie des hauts cadres de la mutualité Solidaris.

Au conseil, il sera suppléé par Khalid Tory, qui a déjà siégé précédemment au conseil provincial. Quant au poste de chef de groupe, cela reste encore à décider entre socialistes. Pour l’heure, l’Hastiérois Claude Bultot reste chef de groupe adjoint.