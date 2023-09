Namur: il fait prendre de la cocaïne à sa fille puis la viole

Me Ghesquière, conseil de la victime, dont les grands-parents paternels sont également constitués parties civiles, s’est adressé en ces termes au tribunal correctionnel de Namur au moment d’aborder ce dossier de viols, d’attentats à la pudeur, d’incitation à la débauche et de détention de cocaïne.

La victime des faits, qui ont eu lieu entre octobre et décembre 2021, était la fille du prévenu, né en 1974. Une mineure âgée de plus de 16 ans à l’époque. Les viols sont survenus alors que le prévenu avait fait consommer de la cocaïne à sa fille. Il avait pris l’habitude d’embrasser celle-ci sur la bouche, même en public. "C’est ma fille, je peux le faire", déclarait-il à qui voulait l’entendre.

Si cet homme est en aveux des faits, il avait dans un premier temps affirmé que sa fille était consentante et demandeuse. Interrogé par la présidente Matagne, il déclare, du bout des lèvres: "Je suis désolé, je ne suis pas ce genre d’homme là. Je regrette. Elle a bien pris de la cocaïne avec moi. Le temps passe et on réfléchit."

"Égocentré et manipulateur"

Me Ghesquiere a abordé plus en profondeur la personnalité inquiétante du prévenu. "Il était son dieu et avait un sérieux problème d’ego. Alors qu’il était en prison, il a demandé à sa fille ce qui lui était passé par la tête pour qu’elle dénonce les faits et lui a dit qu’il la pardonnait. Il est égocentré et manipulateur."

L’avocat, qui réclame pour sa cliente 5000 € à titre provisionnel et une expertise médicale, explique qu’aujourd’hui, celle-ci s’est repliée socialement et qu’elle souffre de troubles anxieux et dépressifs. "Si un éventuel sursis est accordé au prévenu, il faut qu’il lui soit interdit de se rendre à Namur, où vit et travaille sa fille".

Évoquant des faits abjects, le substitut Reusens précise que le prévenu a tenté de manipuler la victime depuis la prison, notamment en lui versant de l’argent. "Il n’a reconnu les faits que quand on l’a mis face à la présence de son ADN sur des vêtements. Il n’a pas eu le choix. Il s’est posé en victime de sa fille, en disant qu’il ne pouvait pas refuser ses avances. La jeune femme a souffert de la vie sexuelle débridée de son père, qui organisait des partouzes dans la maison alors qu’elle s’y trouvait avec son frère. Il la considérait comme sa femme et lui faisait des crises de jalousie. Il lui donnait de la cocaïne pour qu’elle se prête au jeu de sa lubricité."

Me Fery plaide pour son client une peine de 5 ans assortie d’un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive de 19 mois déjà effectuée. "La prison a eu un effet positif pour lui, il se remet en question. il était perdu et hypersexualisé, il a sombré et commis l’impensable."

Le jugement interviendra le 19 octobre