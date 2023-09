Le Collégial de Ciney mis à l’honneur lors de la route du fromage de Havelange

La fête est aussi patronnée par Destination-Condroz-Famenne, la maison du tourisme, et le GAL de Condroz-Famenne.

Cette année, on a félicité plusieurs ambassadeurs du fromage Le Collégial de Ciney. Ce sont L’encas d’Océ à Ciney, la ferme du Sacré Cœur à Natoye, la ferme de la Bourgade à Heure, T’emballe pas à Ciney, le Condroz Lacté à Bonneville, les Délices de Bertrand à Havelange, Cocoricoop à Ciney, les jardins de Mimie à Houyet, le Bonheur est dans le pré à Ciney et la crémerie du Fond des Vaulx à Biesme.

Citons aussi un titre spécial pour la mise en avant de ce produit gourmand: Studio Smaak à Odelem et le Vieux Pré à Marbehan.

Deux confrères du Franc Thour Notre-Dame, Michel Gengoux et Marc Aigret, honoraient la cérémonie. La confrérie a choisi le Collégial de Ciney pour ses dégustations, lors des chapitres et visites extérieures. Pourquoi ? Parce que, disent les confrères, "le fromage fabriqué au lait cru de vache est issu de la tradition fromagère des vallées condrusiennes. Il allie douceur et caractère. Onctueux en bouche et au goût délicieusement unique, Le Collégial de Ciney laisse s’exprimer toutes les saveurs du bon lait de chez nous pour vous offrir un vrai fromage du terroir."