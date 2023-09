L'artiste Jean-Luc Pierret mis à l'honneur à Houyet

Quand on n’a que la peinture parmi ses passions, on aime étaler de la couleur sur des toiles. Le Houyétois Jean-Luc Pierret a derrière lui 45 ans de passion. L’homme, qui a embrassé la carrière d’enseignant, a toujours été attiré par le monde du dessin et de l’art. Ce goût, il a essayé de le transmettre aux écoliers qui se trouvaient devant lui. L’enseignant d’hier était un convaincu de la pratique du tout dans tout. En dessinant, on peut travailler plein de concepts qui permettent à l’enfant de grandir.