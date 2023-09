La courge, reine des Jardins fleuris de Corbion

Ces légumes sont excellents pour la santé. Ils sont peu caloriques et pleins de bienfaits, pour autant qu’ils soient alimentaires. Il y a en effet des courges qu’on ne mange pas et qui sont davantage dédiées à la décoration. On va d’ailleurs commencer à en voir beaucoup ces prochains jours devant les maisons, sur les terrasses, etc.

Philippe profite du beau temps pour récolter ce produit. Il cultive, en effet, pas mal de sortes de courges et, notamment, le turban turc, le pâtisson de Jérusalem, la courge butternut, les courges spaghetti, le bleu de Hongrie, etc.

Il y a une vingtaine de variétés alimentaires et une centaine de courges décoratives. Les courges d’hiver que cultive Philippe ont une peau épaisse et des saveurs sucrées. Leur chair est de couleur orange.

Ces samedi 23 septembre, dimanche 24, samedi 30 et dimanche 1er octobre, de 10h à 18h, les amateurs ou les curieux seront bienvenus aux Jardins fleuris de Philippe, qui cultive aussi des légumes d’antan: topinambours, blettes, patates douces, carottes de couleurs diverses, maïs alimentaire, etc.

Le cultivateur suggère à ses visiteurs de visiter son jardin. En chemin, ils admireront le talent de collectionneur de leur hôte, qui possède des plaques émaillées. Les unes rappellent que Ciney a eu une grande marque de poêles, autrefois. Les autres sont d’anciennes plaques de la poste. Il y en a également qui rappellent la bière: la Cuvée de Ciney et de l’Epécé aujourd’hui aussi disparue.

Deux autres mises en scène automobiles, à l’entrée et à la sortie de l’exploitation, valent le coup de la visite. D’une part, une Vauxhall1948 dont on croirait qu’elle a fait une sortie de route au milieu de courges ; d’autre part, une Peugeot 403 de 1953.