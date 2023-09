Jambes: trop de violence, le centre d’accueil de la Croix-Rouge fermé temporairement

Dans un contexte où la précarité va croissant, voilà une nouvelle peu réjouissante qui touche ceux qui luttent pour enrayer le phénomène et, surtout, les principaux concernés: les sans-abri. Le centre d’accueil de jour de la Croix-Rouge, situé rue Trou perdu à Jambes, est fermé temporairement. L’institution se dit contrainte et forcée par des événements remettant en question la qualité des services proposés et la sécurité des occupants. "Plusieurs incidents de nature violente qui s’y sont produits ces derniers temps ont en effet mis en péril la sécurité, à la fois des bénéficiaires et des membres de la Croix-Rouge et ne permettent plus de proposer des conditions d’accueil dignes", fait savoir l’organisation dans un communiqué adressé à la presse.