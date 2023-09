Saint-Servais: 8 ans de création au Hang'Art fêtés le 8 octobre

Véritable tremplin

Au fil du temps, plusieurs artistes/créateurs s’y sont installés séduits par l’idée d’avoir un lieu en dehors de chez eux pour pouvoir créer et surtout, en rencontrer d’autres afin de s’inspirer, partager des idées, développer des synergies et des projets communs. "Certain·e·s sont là depuis le début comme Flavien sans R, qui est un illustrateur jeunesse, relève Gaëlle Defeyt, chargée de projets du CRC. D’autres personnes se sont installées dans son atelier et ensemble, elles ont fondé le Studio Hoyo (agence de communication créative dédiée aux projets à impact positif). Elles mettent en commun leurs compétences et quand elles décrochent un contrat, elles peuvent proposer tous types de services qui se complètent (image, graphisme, communication, rédaction, animation, etc)."

Autre exemple: le collectif Intrinsek, qui s’est créé grâce à la rencontre de trois créateurs spécialisés en mobilier, garnissage, architecture et déco, Mériem Azouigh, Céline Farcy et Amaury Crasset. "Ils avaient tous un atelier au Hang’Art et puis ils ont eu besoin d’un espace showroom et ont fondé Intrinsek", souligne notre interlocutrice.

Dynamique collective

Gaëlle Defeyt souligne la belle dynamique qui s’est créée en huit ans grâce aux collaborations collectives, aux événements rassemblant tous les artistes qui ont été initiés et à la visibilisation du lieu. "Depuis novembre 2022, on a lancé un cycle d’expos-concerts. Chaque fois, il y a un vernissage, une semaine d’exposition ouverte à tous et un concert en lien avec la thématique de l’expo, explique Gaëlle Defeyt. Proposer de tels événements, inviter des artistes extérieurs, etc, ça provient d’une envie des artistes du Hang’Art eux-mêmes. Pour eux et elles, ce n’est pas toujours facile d’être exposé dans des institutions qui sont bien installées, qui établissent leur programmation à l’avance et qui ne programment parfois que des gens connus et reconnus. On a donc aussi voulu cet espace pour proposer quelque chose d’alternatif et leur permettre de se faire une place."

L’anniversaire du Hang’Art, le 8 octobre, sera une nouvelle occasion festive de mettre en avant tous ces créateurs. Ceux-ci proposeront diverses animations au public dans leurs ateliers. Le programme sera annoncé prochainement sur la page Facebook Happy birthday Hang’Art #8. L’événement proposera aussi un marché de l’image imprimée qui mettra à l’honneur des spécialistes de l’image au sens large (illustration, photo, collage. sérigraphie, etc) ainsi qu’une ambiance guinguette, un bar, des foodtrucks et un blind-test dès 17h.

Le Hang’Art répond à un réel besoin car les demandes pour investir un atelier sont nombreuses. Pour répondre encore mieux à ces requêtes, le CRC vient d’ouvrir le Labo Astrid à Salzinnes, nouveau lieu temporaire dédié à la création. "Il ne faut pas hésiter à faire une demande via le www.comptoirdesressourcescreatives.be ", précise Gaëlle. La création locale a encore de beaux jours devant elle.

Rendez-vous au Hang’Art le 8 octobre de 11h30 à 20h30.