Rochefort: le site de Malagne va devenir propriété de la Ville

Or, le domaine de Malagne s’étend sur 8 ha et sa valeur est estimée à 505 000 €, moyennant la réalisation préalable de travaux aux bâtiments. Ce dont s’acquittera le SPW. Reste donc une soulte (somme d’argent dont doit s’acquitter une personne qui a reçu des biens d’une valeur supérieure à ce qu’elle aurait normalement dû recevoir) s’élevant à 102 000€. Un montant qui sera versé par le SPW et avec lequel la Ville alimentera le fonds de réserve extraordinaire affecté au Patrimoine.

Le directeur général et le directeur financier se sont opposés à cette opération.

Réaction de l’échevine Louise Mertz dans un rire général "On s’en f… de leur opposition". Elle pensait qu’on parlait des directeurs du SPW… alors qu’il s’agissait des deux directeurs de la Ville. Ce qui a provoqué pas mal de sourires dans l’assemblée.

L’opposition de son côté, critiquait l’attitude de la majorité qui avait vendu le camping communal. Réponse du bourgmestre: "Le camping était touristique, la Malagne l’est aussi mais en plus elle a un caractère historique et patrimonial". L’échevin compétent, Jean-Paul Lejeune, demande s’il fallait laisser Malagne aller à vau l’eau. Il rappelle aussi qu’une vingtaine de personnes travaillent à Malagne.

Au vote, la minorité Écolo-UCPR s’est abstenue de cautionner cette affaire.

Caméras de surveillance, bornes de rechargement

Comme le disait l’échevine Corine Mullens, les caméras de surveillance en service sont très utiles et ont bien servi à la police. On va en ajouter cinq à différents endroits (place Albert Ier, le croisement de la rue de Ciney et Dinant, le zoning, etc.).

Des nouvelles bornes de rechargement électrique, avec l’aide du gouvernement wallon et à l’attention des touristes et des Rochefortois, vont également être placées en plusieurs endroits.

Tout le monde est d’accord pour dire qu’il en faut beaucoup plus.

Aires de jeux

Des nouveaux jeux et modules vont être placés sur les aires du Parc Mottet, à Belvaux, Mont-Gauthier, à l’école du rond-point et de Wavreille, notamment.

Auberge de jeunesse

Le conseiller UCPR, Thierry Lavis, parlant de l’ancien gîte d’étape du Hableau, une propriété communale cédée, est intervenu. Il souhaiterait qu’on pense à une auberge de jeunesse, à cet endroit. Il semblerait qu’il y ait un projet en route mais il a besoin de pression pour bouger…

Square de l’Amicale

Le même conseiller, rappelant que le conseil a voté en faveur du Square de l’Amicale qui fait l’objet de critiques, a voulu savoir où on en était sur le problème des arbres, à cet endroit et sur la question de citernes. On a appris que l’abattage des arbres a été refusé, il y a eu recours et le permis a été donné. Les travaux de rénovation devraient durer 15 mois mais on ne travaillera pas tous les jours pendant 15 mois. Il y aura des arrêts.