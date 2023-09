Namur: deux fonctionnaires impliqués dans le détournement de 250 véhicules

Les faits sont survenus en 2016, avant la création du Fin Shop, dont la mission est de vendre les objets saisis. Selon le substitut Debelle, les prévenus, auteurs de “mensonges éhontés”. auraient également dû être poursuivis pour association de malfaiteurs. “Ils ont mis en place un mécanisme grossier permettant de s’enrichir sans vergogne au détriment de l’état. Ces fonctionnaires étaient en charge des véhicules saisis. S’il s’agissait d’épaves, elles devaient être vendues en lots à des épavistes agréés pour être détruites. Ceux qui n’étaient pas des épaves devaient faire l’objet de ventes publiques. Ces fonctionnaires n’ont pas fait de mise en concurrence ou de vente publique, n’ont pas évalué tous les véhicules, afin de favoriser les intérêts d’amis vendeurs de voitures à qui ils proposaient de se servir. Certaines voitures étaient vendues dans des lots d’épaves alors qu’elles n’en étaient pas. Des vendeurs venaient chercher des dizaines de véhicules alors qu’ils n’étaient pas encore payés.”

Le substitut évoque ainsi une Range Rover dont la valeur neuve dépassait les 60 000 €, qui avait été estimée à 22 000 € et a finalement été vendue pour 16 000 €. "La fonctionnaire concernée a acheté en 2015 une Renault Mégane 50 € au lieu de 4000 €, avant de faire une autre acquisition pour 6000€ au lieu de 11 000 €."

Des peines de deux ans et 18 mois de prison et des amendes de 2000 et 1000 € sont requises à l’encontre des deux fonctionnaires concernés. Deux ans de prison et 10 000 € d’amende sont requis à l’encontre de deux vendeurs de voitures. Six mois et 1000 € d’amende sont requis contre deux prévenus et 1000 € d’amende le sont à l’encontre d’une société.

Les conseils des prévenus ont souligné le dépassement du délai raisonnable dans le dossier, niant l’existence de tout détournement. L’acquittement est plaidé pour les deux fonctionnaires concernés.

Les avocats des différents prévenus ont regretté que leurs clients soient les dindons de la farce d’un système s’apparentant à “un bordel complet”. Si des procédures théoriques existaient, dans la pratique, les choses étaient différentes. Certains véhicules saisis, les plus luxueux attiraient la convoitise de certains dépanneurs, “ou même de policiers”. Il n’était alors pas rare de voir des voitures disparaître simplement des inventaires. Ce qui aurait mérité davantage d’investigations de la part du ministère public, estimaent les plaideurs, qui évoquent “un système qui arrangeait tout le monde et sur lequel on fermait les yeux”. Et, au final, “un mauvais procès”.

Jugement le 18 octobre.