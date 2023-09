"C’est lui qui sème et c’est moi qui récolte", confie Josette Rochez. Par l’exemple, l’épouse de Gérard Minet illustre la belle complicité qui règne entre les époux, au potager, à vélo ou sur le sentier. Ils se sont rencontrés lors d’un mariage. Ils avaient 16 ans. Ils se sont mariés le 8 septembre 1973, ce qui leur a valu d’être fêtés par les autorités communales pour leurs noces d’or. Lui est retraité du Département nature et forêt, elle s’est chargée du ménage et de l’éducation de leurs enfants. À leurs trois filles se sont ajoutés six petits-enfants.