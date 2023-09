Les Wallo à Andenne, trois jours de fête, avec entre autres Kid Noize, Nicki Sanchez et DJ Flash

Samedi, une soirée spéciale DJ’s accueillera Kid Noize, Nicki Sanchez et DJ Flash. Avant eux, ce sont GAD’80 2.0 (groupe de covers) et Les Déménageurs (chanson jeune public) qui ambianceront le public sur la scène des Tilleuls. Il devrait y avoir du monde pour entonner le fameux Bonjour, tout va bien de ces derniers car c’est un de leurs derniers concerts avant de nouveaux projets.

Les artistes et spectacles se déplaceront aussi en rue. Les visiteurs croiseront ainsi des fanfares, personnages hauts en couleurs et joyeux bonimenteurs. La Ville recevra également des hôtes de marque: les Échasseurs namurois qui, une semaine après leur combat place Saint-Aubain lors des fêtes de Wallonie à Namur, feront une démonstration de leurs joutes, récemment reconnues comme patrimoine immatériel de l’Unesco, le dimanche place des Tilleuls.

Le village de demain, un nouvel espace

Familiales, les fêtes de Wallonie font la part belle aux enfants avec un village qui leur est dédié près du Phare, sur l’esplanade des Ours. Samedi et dimanche, de 13h à 18h, les acteurs de la petite enfance y attendent les plus jeunes (de 3 mois à 12 ans) avec un panel d’activités: jeux de société (ASBL Coala), psychomotricité (Maison de quartier d’Andenne), ateliers créatifs (Accueil extrascolaire), initiations aux techniques de construction numérique (Fablab), création d’une œuvre collective (Espace muséal d’Andenne) ainsi qu’un château gonflable, des grimages, jeux anciens en bois et sculptures de ballons.

Nouveauté cette année: sur une initiative du GAL Meuse@Campagnes, des acteurs de la transition énergétique seront présents tout le week-end dans l’écoquartier de la promenade des Ours (près du potager partagé derrière le Phare) pour proposer des ateliers, dégustations et initiations visant un monde plus respectueux de l’environnement, plus écoresponsable et solidaire.

On retrouvera entre autres le Comptoir des produits locaux, la Halle des Ours (cuisine mobile valorisant les produits du marché), BocaLocal (ateliers sur la transformation et la conservation de nourriture), la Petite marmite (emballages écoresponsables), Mary T. Atelier (couture zéro déchet et éponges Tawashi) ou encore l’Ambassade du Climat (quiz et activités).

De quiz, il en sera aussi question au Phare. Ses opérateurs proposeront des activités ludiques à l’Espace muséal d’Andenne, l’Office du tourisme et la bibliothèque. Les moins de 12 ans auront notamment accès gratuitement à l’expo Le Chat s’expose, de Philippe Geluck.

Foire, braderie et messe en wallon

Les fêtes de Wallonie, ce sont aussi des incontournables comme la braderie d’automne avec des bonnes affaires à faire et une séance photos avec la mascotte du commerce andennais Miss Shopy, les métiers forains installés sur la place des Tilleuls jusqu’au 27 septembre (pêche aux canards, mini-scooters, luna-park, croustillons, etc) et bien sûr, la messe en wallon ! Celle-ci aura lieu le dimanche à la chapelle d’Andenelle (et pas à la collégiale Sainte-Begge toujours en travaux) avec le Doyen Jeanjean. La chorale royale Saint-Maurice et la Fanfare Royale Samson-Brumagne accompagneront cette messe en wallon.

Les fêtes de Wallonie d’Andenne ne pourraient avoir lieu sans les ASBL présentes dans les rues du centre-ville durant ces trois jours. Une trentaine d’entre elles se mobilise avec leurs membres et bénévoles pour proposer des boissons et produits de bouche qui leur permettront de récolter des bénéfices pour leurs projets de l’année.

Les organisateurs insistent sur le fait que tout est gratuit: concerts, spectacles, toilettes publiques et eau. "Tous les stands sont obligés de mettre de l’eau plate à disposition histoire d’alterner breuvages du terroir et hydratation nécessaire."

Ils rappellent que l’usage des gobelets réutilisables est généralisé comme dans tous les autres événements car la législation wallonne interdit désormais l’usage de contenants jetables. À noter que tout le centre-ville, entre l’entrée de la rue du Commerce et le haut de la rue Brun, sera piétonnier de vendredi matin à lundi matin. Le programme et les détails sur la circulation et le stationnement sont sur le site les wallonie.be. Les organisateurs espèrent que le succès sera au rendez-vous. Les fêtes de Wallonie brassent entre 10 000 et 15 000 personnes.